"Avatar: Fogo e Cinzas" ganha novo trailer inédito; confira
Terceiro filme da franquia de ficção-científica bastante famosa de James Cameron trará uma nova aventura! Confira a nova prévia que foi divulgada!
“Avatar: Fogo e Cinzas” teve um novo trailer e pôster divulgados pela Disney nesta quinta-feira (25).
O terceiro filme da franquia de ficção-científica de James Cameron trará uma nova aventura no planeta Pandora, seguindo a estrutura de O Caminho da Água ao apresentar novas tribos de Na'vi.
Veja o novo trailer:
A principal novidade será a introdução do Povo das Cinzas.
Este é um clã descrito como agressivo e de origem vulcânica, representando um contraste direto com os pacíficos Na'vi dos mares, os Metkayina.
A líder dessa nova tribo será a personagem Varang, interpretada por Oona Chaplin.
Avatar: Fogo e Cinzas tem data de estreia prevista para 19 de dezembro de 2025 nos cinemas.
