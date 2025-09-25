fechar
"Avatar: Fogo e Cinzas" ganha novo trailer inédito; confira

Terceiro filme da franquia de ficção-científica bastante famosa de James Cameron trará uma nova aventura! Confira a nova prévia que foi divulgada!

Por Marilia Pessoa Publicado em 25/09/2025 às 13:20
Avatar 3
Avatar 3 - Reprodução

Avatar: Fogo e Cinzas” teve um novo trailer e pôster divulgados pela Disney nesta quinta-feira (25).

O terceiro filme da franquia de ficção-científica de James Cameron trará uma nova aventura no planeta Pandora, seguindo a estrutura de O Caminho da Água ao apresentar novas tribos de Na'vi.

Veja o novo trailer:

A principal novidade será a introdução do Povo das Cinzas.

Este é um clã descrito como agressivo e de origem vulcânica, representando um contraste direto com os pacíficos Na'vi dos mares, os Metkayina.

A líder dessa nova tribo será a personagem Varang, interpretada por Oona Chaplin.

Avatar: Fogo e Cinzas tem data de estreia prevista para 19 de dezembro de 2025 nos cinemas.

