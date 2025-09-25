Jensen Ackles retorna e ganha destaque no novo trailer de O Rastreador 3

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Foi divulgado nesta quarta-feira (23) o trailer oficial da terceira temporada de O Rastreador, revelando que Jensen Ackles terá mais destaque nesta nova fase. O ator, que apareceu com participações menores nas duas primeiras temporadas como Russell Shaw, agora promete cenas mais intensas ao lado de Justin Hartley, protagonista da série.

O Rastreador acompanha Colter Shaw, um especialista em rastreamento que viaja pelos Estados Unidos para ajudar a solucionar casos complexos, enquanto enfrenta dilemas pessoais relacionados à sua família fragmentada. A série é baseada no best-seller The Never Game, de Jeffery Deaver, e mistura drama policial e suspense de forma envolvente.

Embora a trama da terceira temporada ainda seja mantida em segredo, o trailer sugere novas investigações e confrontos que desafiarão tanto a habilidade de Shaw quanto suas relações pessoais. Os fãs da série podem esperar mais tensão, mistério e reviravoltas emocionantes.

Nos Estados Unidos, a nova temporada estreia em 19 de outubro. No Brasil, O Rastreador é distribuído pelo Disney+, mas ainda não há uma data oficial de lançamento confirmada.