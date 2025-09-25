fechar
Séries | Notícia

Nova temporada de "Ninguém Quer" ganha primeiro trailer; assista

Série de sucesso da Netflix conta a história do relacionamento entre uma mulher agnóstica e um rabino judeu. Confira a nova prévia divulgada!

Por Marilia Pessoa Publicado em 25/09/2025 às 12:48
Série 'Ninguém Quer'
Série 'Ninguém Quer' - Divulgação/Netflix

O primeiro trailer da segunda temporada de “Ninguém Quer” foi divulgado pela Netflix nesta quinta-feira (25).

A série foca no relacionamento entre uma mulher agnóstica e um rabino judeu com um estilo de vida diferente.

A segunda temporada de Ninguém Quer estreia no dia 23 de outubro no streaming da Netflix.

Confira o trailer:

Dois novos atores foram confirmados na segunda temporada de Ninguém Quer: Arian Moyaed e Alex Karpovsky.

A segunda temporada também contará com a entrada de Seth Rogen e Kate Berlant no elenco.

