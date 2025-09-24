Três Graças: Globo libera primeiro trailer da nova novela das nove
Novela é escrita por Aguinaldo Silva e acompanha três gerações de mulheres da mesma família. Estreia será em outubro, no lugar de Vale Tudo. Confira!
Clique aqui e escute a matéria
A TV Globo liberou o primeiro trailer de "Três Graças", a nova novela das nove. O folhetim vai substituir “Vale Tudo”, que está chegando ao final.
“Três Graças” é escrita por Aguinaldo Silva. A trama acompanha três gerações de mulheres da mesma família.
Cada uma delas lida com os desafios da vida após engravidarem na adolescência e criarem os filhos sozinhas.
O teaser de três minutos da novela revelou diversos personagens importantes para a trama. Confira a seguir:
Arrepiado com essa chamada de Três Graças. Vai ser impossível essa novela ser ruim. Agnaldo Silva vem grandão!#TrêsGraças pic.twitter.com/jECfDgWbDC— Matheus (@matheuscaseca) September 24, 2025
Três Graças estreia no dia 20 de outubro, no lugar de "Vale Tudo".