fechar
Novela | Notícia

Três Graças: Globo libera primeiro trailer da nova novela das nove

Novela é escrita por Aguinaldo Silva e acompanha três gerações de mulheres da mesma família. Estreia será em outubro, no lugar de Vale Tudo. Confira!

Por Marilia Pessoa Publicado em 24/09/2025 às 13:48
Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo
Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A TV Globo liberou o primeiro trailer de "Três Graças", a nova novela das nove. O folhetim vai substituir “Vale Tudo”, que está chegando ao final.

Três Graças” é escrita por Aguinaldo Silva. A trama acompanha três gerações de mulheres da mesma família.

Cada uma delas lida com os desafios da vida após engravidarem na adolescência e criarem os filhos sozinhas.

O teaser de três minutos da novela revelou diversos personagens importantes para a trama. Confira a seguir:

Três Graças estreia no dia 20 de outubro, no lugar de "Vale Tudo".

Leia Também

Leia também

Internautas aprovam primeiro teaser de Três Graças: ‘Parece ser novelão’
Aguinaldo Silva

Internautas aprovam primeiro teaser de Três Graças: ‘Parece ser novelão’
Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim
Capítulos

Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim

Compartilhe

Tags