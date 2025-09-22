5 novelas das nove que fizeram sucesso na década passada e nunca foram reprisadas pela Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ao longo da última década, a Rede Globo produziu diversas novelas das nove que conquistaram o público com suas tramas envolventes e personagens marcantes. No entanto, algumas dessas produções, apesar de terem gerado grande expectativa e repercussão na época de suas exibições originais, nunca foram reprisadas pela emissora.

Pensando nisso, destacamos logo abaixo, 5 dessas novelas que, por diferentes motivos, não retornaram à grade de programação da Globo, mesmo sendo lembradas pelos telespectadores e fãs do gênero. Confira!

1. Insensato Coração (2011)

A novela Insensato Coração (2011), escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, nunca foi reprisada na Globo. Apesar de ter sido bem recebida e alcançado bons índices de audiência durante sua exibição original, ela nunca chegou a ganhar uma reexibição.

Insensato Coração (Foto: Divulgação/Globo)

2. Salve Jorge (2012)

Apesar de fãs pedirem muito, a novela Salve Jorge (2012), escrita por Glória Perez, também nunca foi reprisada na Globo devido a uma combinação de fatores, incluindo a recepção crítica mista e a polêmica envolvendo sua trama. Apesar de abordar temas importantes como o tráfico humano, a novela enfrentou críticas por seu enredo considerado confuso e pela falta de desenvolvimento de personagens.

Salve Jorge (Foto: Divulgação/Globo)

3. Amor à Vida (2013)

A novela Amor à Vida (2013), escrita por Walcyr Carrasco, também nunca foi reprisada na Globo. Embora tenha sido um grande sucesso de audiência e tenha abordado temas polêmicos e relevantes, como a homossexualidade e a aceitação familiar, a novela ainda não ganhou uma reprise.

Amor à Vida (Foto: Divulgação/Globo)

4. O Outro Lado do Paraíso (2017)

Apesar de ter alcançado grande sucesso durante sua exibição original, com altos índices de audiência e repercussão tanto nas redes sociais quanto na mídia, a novela “O Outro Lado do Paraíso”, de Walcyr Carrasco, também nunca foi reprisada pela Globo. Isso deve ocorrer devido à uma estratégia da emissora, que visa priorizar reprises de tramas mais antigas, deixando pouco espaço para reprises de novelas recentes.

O Outro Lado do Paraíso (Foto: Divulgação/Globo)

5. A Dona do Pedaço (2019)

Outra trama de Walcyr Carrasco que foi um fenômeno de audiência e conquistou uma legião de fãs durante sua exibição original, foi a novela “A Dona do Pedaço”. Provavelmente por também ser considerada uma trama recente, ela nunca foi reprisada pela Globo. Além disso, a emissora tem um vasto catálogo de novelas, e a seleção para reprises geralmente foca em produções que tiveram uma recepção mais unânime e um impacto cultural mais positivo.

A Dona do Pedaço (Foto: Divulgação/Globo)

VEJA MAIS: Marcos Pasquim desabafa sobre sumiço das novelas após saída da Globo: “Me deixou maluco”

O post 5 novelas das nove que fizeram sucesso na década passada e nunca foram reprisadas pela Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.