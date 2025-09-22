fechar
5 novelas das nove que fizeram sucesso na década passada e nunca foram reprisadas pela Globo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 18:43
Ao longo da última década, a Rede Globo produziu diversas novelas das nove que conquistaram o público com suas tramas envolventes e personagens marcantes. No entanto, algumas dessas produções, apesar de terem gerado grande expectativa e repercussão na época de suas exibições originais, nunca foram reprisadas pela emissora.

Pensando nisso, destacamos logo abaixo, 5 dessas novelas que, por diferentes motivos, não retornaram à grade de programação da Globo, mesmo sendo lembradas pelos telespectadores e fãs do gênero. Confira!

1. Insensato Coração (2011)

A novela Insensato Coração (2011), escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, nunca foi reprisada na Globo. Apesar de ter sido bem recebida e alcançado bons índices de audiência durante sua exibição original, ela nunca chegou a ganhar uma reexibição.

Insensato Coração (Foto: Divulgação/Globo)

2. Salve Jorge (2012)

Apesar de fãs pedirem muito, a novela Salve Jorge (2012), escrita por Glória Perez, também nunca foi reprisada na Globo devido a uma combinação de fatores, incluindo a recepção crítica mista e a polêmica envolvendo sua trama. Apesar de abordar temas importantes como o tráfico humano, a novela enfrentou críticas por seu enredo considerado confuso e pela falta de desenvolvimento de personagens.

Salve Jorge (Foto: Divulgação/Globo)

3. Amor à Vida (2013)

A novela Amor à Vida (2013), escrita por Walcyr Carrasco, também nunca foi reprisada na Globo. Embora tenha sido um grande sucesso de audiência e tenha abordado temas polêmicos e relevantes, como a homossexualidade e a aceitação familiar, a novela ainda não ganhou uma reprise.

Amor à Vida (Foto: Divulgação/Globo)

4. O Outro Lado do Paraíso (2017)

Apesar de ter alcançado grande sucesso durante sua exibição original, com altos índices de audiência e repercussão tanto nas redes sociais quanto na mídia, a novela “O Outro Lado do Paraíso”, de Walcyr Carrasco, também nunca foi reprisada pela Globo. Isso deve ocorrer devido à uma estratégia da emissora, que visa priorizar reprises de tramas mais antigas, deixando pouco espaço para reprises de novelas recentes.

O Outro Lado do Paraíso (Foto: Divulgação/Globo)

5. A Dona do Pedaço (2019)

Outra trama de Walcyr Carrasco que foi um fenômeno de audiência e conquistou uma legião de fãs durante sua exibição original, foi a novela “A Dona do Pedaço”. Provavelmente por também ser considerada uma trama recente, ela nunca foi reprisada pela Globo. Além disso, a emissora tem um vasto catálogo de novelas, e a seleção para reprises geralmente foca em produções que tiveram uma recepção mais unânime e um impacto cultural mais positivo.

A Dona do Pedaço (Foto: Divulgação/Globo)

