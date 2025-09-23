fechar
Camila Queiroz assume negociações com a Globo para nova novela de Walcyr Carrasco

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 20:32
Camila Queiroz, atriz, confessou que se encontra em negociações para participar da nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que vai substituir Três Graças. A informação foi da coluna Play, do jornal O Globo.

“Muito feliz com o convite. Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações”, confessou.

Recentemente, também saiu a informação de que a novela Beleza Fatal, de Raphael Montes, ganhará uma continuação. Na trama, Camila é a protagonista da história e, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, ela teria se empolgado em participar do projeto novamente, assim como os atores Herson Capri, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli.

A última novela de Camila Queiroz, na Globo, foi na trama de época Amor Perfeito, em 2023. Na época, a atriz foi elogiada pela sua atuação como a mocinha Marê.

