Camila Queiroz assume negociações com a Globo para nova novela de Walcyr Carrasco
Camila Queiroz, atriz, confessou que se encontra em negociações para participar da nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que vai substituir Três Graças. A informação foi da coluna Play, do jornal O Globo.
“Muito feliz com o convite. Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações”, confessou.
Recentemente, também saiu a informação de que a novela Beleza Fatal, de Raphael Montes, ganhará uma continuação. Na trama, Camila é a protagonista da história e, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, ela teria se empolgado em participar do projeto novamente, assim como os atores Herson Capri, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli.
A última novela de Camila Queiroz, na Globo, foi na trama de época Amor Perfeito, em 2023. Na época, a atriz foi elogiada pela sua atuação como a mocinha Marê.
