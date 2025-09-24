Autora de novelas bíblicas da Record reescreve novela inédita para a Globo
Paula Richard, autora de novelas bíblicas na Record como O Rico e Lázaro (2017) e Jesus (2018), havia apresentado um projeto inédito à Globo, mas que foi inicialmente recusado.
Segundo informações do jornal O Globo, a autora realizou novos ajustes na história a pedido da direção. Ao que foi divulgado inicialmente na mídia, a narrativa reunia uma mistura de romance e ação com pitadas de comédia, com planos de ser veiculada na faixa das sete.
Em tempo, Paula Richard está participando da nova edição da oficina de formação de autores da Globo. E o convite do curso surgiu justamente para que ela pudesse aprimorar seu projeto com a ajuda de mentores e tornar a história “mais leve”.
Dona de Mim, de Rosane Svartman, está atualmente em cartaz no horário das sete da Globo. A partir de janeiro do ano que vem, Coração Acelerado, assinada pela dupla Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira, será veiculada. A sucessora, todavia, ainda não oficialmente definida.
