Internautas aprovam primeiro teaser de Três Graças: ‘Parece ser novelão’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/09/2025 às 7:09
Nesta terça-feira (23), finalmente, a Globo divulgou o primeiro teaser de Três Graças, a nova trama de Aguinaldo Silva, que vai substituir o remake de Vale Tudo.

“Senti cheiro de novelão caricato do jeito que a gente gosta. Vilão que a gente odeia, mocinha que a gente ama”, “Novela com cara de novela, vamos voar e ser feliz”, “Os meus olhinhos brilharam”, “Aguinaldo Silva é um gênio”, foram alguns comentários.

No teaser, apareceram os vilões da trama, Arminda (Grazi Massafera) e Ferrete (Murilo Benício). As protagonistas da história Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral). Basicamente, a história de três mulheres, de gerações diferentes, com suas dores e delícias. A trama também vai abordar a corrupção que envolve o mercado de medicamentos.

“Gerluce é uma mulher que luta para não perder a esperança. Ela tem tudo para se conformar com a vida, mas não se conforma, e essa esperança não é apenas a dela, mas das pessoas que a rodeiam. Ela acha que todos têm direito a viver melhor e precisam lutar por isso. Ela quer uma vida melhor para a filha, não sabe como vai conseguir isso, mas é seu principal objetivo”, explicou o autor Aguinaldo Silva ao Gshow.

