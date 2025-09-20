fechar
Record volta com novelas turcas para tentar sabotar estreia de Três Graças

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/09/2025 às 10:16
Depois do sucesso inesperado de Força de Mulher (2017), exibida até julho, a Record confirmou a volta das novelas turcas. A emissora marcou para 13 de outubro a estreia de Mãe (2016), que entrará no lugar de A Vida de Jó na faixa das 21h. A data foi escolhida estrategicamente, pois “a aposta é atrair o público que abandonou a Globo”.

O novo folhetim estreia justamente na última semana de Vale Tudo, que chega ao fim em 20 de outubro. Assim, “a emissora espera que o público migre para a produção turca e não volte para a concorrente”.

Novas produções turcas na fila

Segundo o site Alta Definição, a Record também adquiriu Iludida (2020) e Um Milagre (2019). “As duas serão exibidas após Mãe, caso a audiência cresça”, disse a emissora.

Enquanto isso, “Vale Tudo segue com altos índices, chegando a 29,1 pontos em São Paulo”.

