Miguel Falabella e Samuel de Assis serão um casal em Três Graças; saiba detalhes sobre os personagens
A nova novela das 21h da TV Globo, Três Graças, estreia em outubro substituindo Vale Tudo e já desperta curiosidade do público. Entre os destaques do elenco está a dupla Miguel Falabella e Samuel de Assis, que interpretam um casal na trama assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios.
A produção marca o retorno de Falabella às novelas após mais de duas décadas, enquanto Samuel chega de sua participação em Mania de Você, exibida no primeiro semestre.
Na história, Falabella dará vida a Kasper Damatta, um sofisticado colecionador de arte que mistura charme, extravagância e fama de vigarista. Ele é casado com João Rubens (Samuel de Assis), sócio e parceiro de vida, com quem administra uma galeria. O casal também cria a filha adotiva Maggye (Mell Muzillo), que entrou para a família ainda criança. Enquanto Kasper circula com desenvoltura entre poderosos, João se mostra mais discreto, voltado à educação da filha e à preservação dos valores da família.
O figurino de cada personagem reforça suas personalidades. João Rubens ganha um estilo minimalista inspirado no Japão, com peças de linho e seda em tons neutros, transmitindo sobriedade. Já Kasper aposta em cores vibrantes, cortes ousados e óculos chamativos, reforçando seu perfil excêntrico.