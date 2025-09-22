Casal louco para ter filhos promete movimentar Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva, vai contar a história de Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima). O casal é louco para ter filhos. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Lena fica tão agoniada para engravidar que ela e o marido vão morar fora do país. Porém, voltam ao Brasil e buscam ajuda na fundação controlada por Santiago Ferette (Murilo Benício), o grande vilão da trama.

Até o momento, Herculano se manterá fiel à esposa. Ele vai fazer todos os caprichos dela para conseguir engravidar. É um casal que tem um alto poder aquisitivo.

A novela Três Graças vai estrear dia 20 de outubro. Na direção, foi escolhido Luiz Henrique Rios. O elenco conta com nomes de peso, como Grazi Massafera, Sophie Charlotte, Belo, Marcos Palmeira, Amaury Lorenzo e outros.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br