Casal louco para ter filhos promete movimentar Três Graças
A próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva, vai contar a história de Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima). O casal é louco para ter filhos. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
Lena fica tão agoniada para engravidar que ela e o marido vão morar fora do país. Porém, voltam ao Brasil e buscam ajuda na fundação controlada por Santiago Ferette (Murilo Benício), o grande vilão da trama.
Até o momento, Herculano se manterá fiel à esposa. Ele vai fazer todos os caprichos dela para conseguir engravidar. É um casal que tem um alto poder aquisitivo.
A novela Três Graças vai estrear dia 20 de outubro. Na direção, foi escolhido Luiz Henrique Rios. O elenco conta com nomes de peso, como Grazi Massafera, Sophie Charlotte, Belo, Marcos Palmeira, Amaury Lorenzo e outros.
