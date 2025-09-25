Elenco de Stranger Things comenta sobre o fim da série em novo trailer divulgado pela Netflix

Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes de Hawkins, nos EUA, durante os anos 1980, enquanto enfrentam conspirações governamentais e forças sobrenaturais. Os protagonistas mais jovens são interpretados por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, ao lado de veteranos como Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Maya Hawke, Natalia Dyer e Joe Keery.

A última temporada terá lançamento dividido em três volumes: o Volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o Volume 2, com três episódios, chega em 25 de dezembro; e o Volume 3, que traz o episódio final, será lançado em 31 de dezembro, véspera de ano novo. Todos os episódios chegam às 22h, horário de Brasília. Uma das novidades do elenco é Linda Hamilton, famosa por interpretar Sarah Connor em Exterminador do Futuro.

Criada pelos Irmãos Duffer e inspirada em clássicos dos anos 1980 como Os Goonies e Caça-Fantasmas, a série se tornou um dos maiores sucessos da Netflix. Além da conclusão da história de Hawkins, a franquia segue se expandindo com derivados, incluindo a peça The First Shadow e outras produções animadas e live-action que serão lançadas nos próximos anos.

