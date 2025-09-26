Onde tem corrida no Recife? Confira agenda das principais provas do fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agenda de corridas no Grande Recife no fim de semana: datas, locais de largada e distâncias das provas no Recife e em São Lourenço da Mata

Se liga, corredor. O calendário de corrida de rua do Grande Recife terá provas neste fim de semana, com provas no sábado (27/09) e no domingo (28/09). O grande destaque fica para a Meia Maratona Eu Amo Recife, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A largada será às 18h.

Já em São Lourenço da Mata, o Parque Capibaribe será o ponto de encontro do Corre com Aparecida, com opções de 5 km e 10 km.

Abaixo, confira mais corridas que agitam o fim de semana na RMR. Lembrando sempre de consultar um especialista antes de começar qualquer tipo de exercício físico.

Agenda de corridas no Grande Recife



Meia Maratona Eu Amo Recife — Recife (Marco Zero)

Data: sábado, 27/09

Local de largada/chegada: Marco Zero (Bairro do Recife)

Distâncias: 5 km, 10 km e 21 km

Horário de largada: 18h

Corre com Aparecida — São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe)

Data: domingo, 28/09

Local de largada/chegada: Parque Capibaribe (São Lourenço da Mata)

Distâncias: 5 km e 10 km

ON RUN 2025 — Paulista (Unidade Onfitness Paulista, PE-22)

Data: domingo, 28/09

Local: Unidade Onfitness Paulista (PE-22)

Distâncias: 500 m (kids), 3 km, 5 km, 10 km

9ª Corrida Para Amar — Recife (Segundo Jardim de Boa Viagem)

Data: domingo, 28/09

Local: Segundo Jardim de Boa Viagem (Zona Sul do Recife)

Distância: 5 km

Horário de largada: a partir das 14h00

1ª Corrida de Rua DACAM RUN — Recife (UFPE, Centro de Biociências)

Data: domingo, 28/09

Local: Centro de Biociências — UFPE (Zona Oeste do Recife)

Distância: 5 km

Concentração: 5h30

Largada: 6h00

Abreu pra Corrida — Abreu e Lima