Onde tem corrida no Recife? Confira agenda das principais provas do fim de semana
Agenda de corridas no Grande Recife no fim de semana: datas, locais de largada e distâncias das provas no Recife e em São Lourenço da Mata
Se liga, corredor. O calendário de corrida de rua do Grande Recife terá provas neste fim de semana, com provas no sábado (27/09) e no domingo (28/09). O grande destaque fica para a Meia Maratona Eu Amo Recife, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A largada será às 18h.
Já em São Lourenço da Mata, o Parque Capibaribe será o ponto de encontro do Corre com Aparecida, com opções de 5 km e 10 km.
Abaixo, confira mais corridas que agitam o fim de semana na RMR. Lembrando sempre de consultar um especialista antes de começar qualquer tipo de exercício físico.
Agenda de corridas no Grande Recife
Meia Maratona Eu Amo Recife — Recife (Marco Zero)
- Data: sábado, 27/09
- Local de largada/chegada: Marco Zero (Bairro do Recife)
- Distâncias: 5 km, 10 km e 21 km
- Horário de largada: 18h
Corre com Aparecida — São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe)
- Data: domingo, 28/09
- Local de largada/chegada: Parque Capibaribe (São Lourenço da Mata)
- Distâncias: 5 km e 10 km
ON RUN 2025 — Paulista (Unidade Onfitness Paulista, PE-22)
- Data: domingo, 28/09
- Local: Unidade Onfitness Paulista (PE-22)
- Distâncias: 500 m (kids), 3 km, 5 km, 10 km
9ª Corrida Para Amar — Recife (Segundo Jardim de Boa Viagem)
- Data: domingo, 28/09
- Local: Segundo Jardim de Boa Viagem (Zona Sul do Recife)
- Distância: 5 km
- Horário de largada: a partir das 14h00
1ª Corrida de Rua DACAM RUN — Recife (UFPE, Centro de Biociências)
- Data: domingo, 28/09
- Local: Centro de Biociências — UFPE (Zona Oeste do Recife)
- Distância: 5 km
- Concentração: 5h30
- Largada: 6h00
Abreu pra Corrida — Abreu e Lima
- Data: domingo, 28/09
- Local: Abreu e Lima
- Distâncias: 5 km e 10 km
- Largada: 6h00