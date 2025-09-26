fechar
Outros Esportes | Notícia

Onde tem corrida no Recife? Confira agenda das principais provas do fim de semana

Agenda de corridas no Grande Recife no fim de semana: datas, locais de largada e distâncias das provas no Recife e em São Lourenço da Mata

Por Thiago Wagner Publicado em 26/09/2025 às 16:14 | Atualizado em 26/09/2025 às 16:25
Corrida de rua
Corrida de rua - Crédito: Freepik

Se liga, corredor. O calendário de corrida de rua do Grande Recife terá provas neste fim de semana, com provas no sábado (27/09) e no domingo (28/09). O grande destaque fica para a Meia Maratona Eu Amo Recife, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A largada será às 18h.

Já em São Lourenço da Mata, o Parque Capibaribe será o ponto de encontro do Corre com Aparecida, com opções de 5 km e 10 km.

Abaixo, confira mais corridas que agitam o fim de semana na RMR. Lembrando sempre de consultar um especialista antes de começar qualquer tipo de exercício físico.

Leia Também

Agenda de corridas no Grande Recife

Meia Maratona Eu Amo Recife — Recife (Marco Zero)

  • Data: sábado, 27/09
  • Local de largada/chegada: Marco Zero (Bairro do Recife)
  • Distâncias: 5 km, 10 km e 21 km
  • Horário de largada: 18h

Corre com Aparecida — São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe)

  • Data: domingo, 28/09
  • Local de largada/chegada: Parque Capibaribe (São Lourenço da Mata)
  • Distâncias: 5 km e 10 km

ON RUN 2025 — Paulista (Unidade Onfitness Paulista, PE-22)

  • Data: domingo, 28/09
  • Local: Unidade Onfitness Paulista (PE-22)
  • Distâncias: 500 m (kids), 3 km, 5 km, 10 km

9ª Corrida Para Amar — Recife (Segundo Jardim de Boa Viagem)

  • Data: domingo, 28/09
  • Local: Segundo Jardim de Boa Viagem (Zona Sul do Recife)
  • Distância: 5 km
  • Horário de largada: a partir das 14h00

1ª Corrida de Rua DACAM RUN — Recife (UFPE, Centro de Biociências)

  • Data: domingo, 28/09
  • Local: Centro de Biociências — UFPE (Zona Oeste do Recife)
  • Distância: 5 km
  • Concentração: 5h30
  • Largada: 6h00

Abreu pra Corrida — Abreu e Lima

  • Data: domingo, 28/09
  • Local: Abreu e Lima
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Largada: 6h00

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife
Corrida de Rua

Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife
F1 AO VIVO (21/09): Assista o GP do Azerbaijão online e grátis com imagens
F1 2025

F1 AO VIVO (21/09): Assista o GP do Azerbaijão online e grátis com imagens

Compartilhe

Tags