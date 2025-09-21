F1 AO VIVO (21/09): Assista o GP do Azerbaijão online e grátis com imagens
Largada está marcada para às 8h da manhã, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida
Neste domingo (21), às 8h da manhã, horário de Brasília acontece o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 que atravessa as belas ruas da cidade de Baku!
O grid de largada vem recheado de surpresas com Max Verstappen, da Red Bull, largando na Pole Position, seguido por Carlos Sainz, da Williams, em P2, com Liam Lawson , da Racing Bulls, em P3.
Oscar Piastri, que bateu no Q3 e abandonou a sessão, e Lando Norris, que não conseguiu muito mais que seu colega de equipe, largam, respectivamente, em P9 e P7.
A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta (GRÁTIS), Bandplay, no streaming (GRÁTIS), do Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS), da Bandsports, na tv fechada, do Newco Play, no streaming e da F1TV, no streaming
Links oficiais para assistir o GP da Azerbaijão online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ver essa foto no Instagram
Grid de largada do GP do Azerbaijão 2025
- Max Verstappen – Red Bull
- Carlos Sainz Jr. – Williams
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes
- Yuki Tsunoda – Red Bull
- Lando Norris – McLaren
- Isack Hadjar – Racing Bulls
- Oscar Piastri – McLaren
- Charles Leclerc – Ferrari
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Gabriel Bortoleto – Sauber
- Lance Stroll – Aston Martin
- Oliver Bearman – Haas
- Franco Colapinto – Alpine
- Nico Hülkenberg – Sauber
- Esteban Ocon – Haas
- Pierre Gasly – Alpine
- Alexander Albon – Williams