F1 AO VIVO (21/09): Assista o GP do Azerbaijão online e grátis com imagens

Largada está marcada para às 8h da manhã, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida

Por Victor Peixoto Publicado em 21/09/2025 às 4:25
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto - F1 / Divulgação

Neste domingo (21), às 8h da manhã, horário de Brasília acontece o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 que atravessa as belas ruas da cidade de Baku!

O grid de largada vem recheado de surpresas com Max Verstappen, da Red Bull, largando na Pole Position, seguido por Carlos Sainz, da Williams, em P2, com Liam Lawson , da Racing Bulls, em P3.

Oscar Piastri, que bateu no Q3 e abandonou a sessão, e Lando Norris, que não conseguiu muito mais que seu colega de equipe, largam, respectivamente, em P9 P7.

A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta (GRÁTIS), Bandplay, no streaming (GRÁTIS), do Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS), da Bandsports, na tv fechada, do Newco Play, no streaming e da F1TV, no streaming

Links oficiais para assistir o GP da Azerbaijão online e grátis

Grid de largada do GP do Azerbaijão 2025

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Carlos Sainz Jr. – Williams
  3. Liam Lawson – Racing Bulls
  4. Kimi Antonelli – Mercedes
  5. George Russell – Mercedes
  6. Yuki Tsunoda – Red Bull
  7. Lando Norris – McLaren
  8. Isack Hadjar – Racing Bulls
  9. Oscar Piastri – McLaren
  10. Charles Leclerc – Ferrari
  11. Fernando Alonso – Aston Martin
  12. Lewis Hamilton – Ferrari
  13. Gabriel Bortoleto – Sauber
  14. Lance Stroll – Aston Martin
  15. Oliver Bearman – Haas
  16. Franco Colapinto – Alpine
  17. Nico Hülkenberg – Sauber
  18. Esteban Ocon – Haas
  19. Pierre Gasly – Alpine
  20. Alexander Albon – Williams

