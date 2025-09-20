fechar
Formula 1 | Notícia

Grid de largada F1: Verstappen é pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Confira todas as posições

Verstappen larga da pole em Baku neste domingo (21), às 8h. Brasileiro Gabriel Bortoleto parte em 13º com a Sauber; Classificação teve várias batidas

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 11:10 | Atualizado em 20/09/2025 às 11:25
Max Verstappen, piloto da Red Bull
Max Verstappen, piloto da Red Bull - F1 / Reprodução

Neste sábado, a F1 definiu o grid de largada do GP do Azerbaijão. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a sexta pole position da temporada 2025 e abre a primeira fila nas ruas de Baku. Ao seu lado parte Carlos Sainz Jr., da Williams. A corrida está marcada para domingo (21), às 8h, no horário de Brasília.

"Uma classificação longa, muitas bandeiras vermelhas, muito difícil. No Q3, com um pouco de chuva, foi complicado. Eu não estava nem com os melhores pneus, mas perdemos os melhores pneus por causa das bandeiras vermelhas", disse Max após a classificação.

Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes) formam a segunda fila, enquanto George Russell (Mercedes) e Yuki Tsunoda (Red Bull) partem logo atrás.

Líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris foram mal. O líder da temporada bateu no Q3 e não registrou tempo, largando em nono. Já o seu companheiro de McLaren não conseguiu ir para a dianteira quando precisou registrar volta rápida. Larga em sétimo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 13º com a Sauber.

O treino foi marcado por uma série de batidas e bandeiras vermelhas. Ao todo, foram seis bandeiras vermelhas. Além de Piastri, Charles Leclerc, Franco Colapinto, Alex Albon, Nico Hulkenberg e Oliver Bearman também bateram em uma classificação registrada por chuva.

Grid de largada – GP do Azerbaijão 2025

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Carlos Sainz Jr. – Williams
  3. Liam Lawson – Racing Bulls
  4. Kimi Antonelli – Mercedes
  5. George Russell – Mercedes
  6. Yuki Tsunoda – Red Bull
  7. Lando Norris – McLaren
  8. Isack Hadjar – Racing Bulls
  9. Oscar Piastri – McLaren
  10. Charles Leclerc – Ferrari
  11. Fernando Alonso – Aston Martin
  12. Lewis Hamilton – Ferrari
  13. Gabriel Bortoleto – Sauber
  14. Lance Stroll – Aston Martin
  15. Oliver Bearman – Haas
  16. Franco Colapinto – Alpine
  17. Nico Hülkenberg – Sauber
  18. Esteban Ocon – Haas
  19. Pierre Gasly – Alpine
  20. Alexander Albon – Williams

Horário da corrida

  • Domingo (21/09) — 8h (Brasília)

Leia também

Fórmula 1 divulga calendário de 2026 e confirma fim da sprint no Brasil
Fórmula 1

Fórmula 1 divulga calendário de 2026 e confirma fim da sprint no Brasil
Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão
Fórmula 1

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão

Compartilhe

Tags