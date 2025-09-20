Grid de largada F1: Verstappen é pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Confira todas as posições
Verstappen larga da pole em Baku neste domingo (21), às 8h. Brasileiro Gabriel Bortoleto parte em 13º com a Sauber; Classificação teve várias batidas
Neste sábado, a F1 definiu o grid de largada do GP do Azerbaijão. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a sexta pole position da temporada 2025 e abre a primeira fila nas ruas de Baku. Ao seu lado parte Carlos Sainz Jr., da Williams. A corrida está marcada para domingo (21), às 8h, no horário de Brasília.
"Uma classificação longa, muitas bandeiras vermelhas, muito difícil. No Q3, com um pouco de chuva, foi complicado. Eu não estava nem com os melhores pneus, mas perdemos os melhores pneus por causa das bandeiras vermelhas", disse Max após a classificação.
Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes) formam a segunda fila, enquanto George Russell (Mercedes) e Yuki Tsunoda (Red Bull) partem logo atrás.
Líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris foram mal. O líder da temporada bateu no Q3 e não registrou tempo, largando em nono. Já o seu companheiro de McLaren não conseguiu ir para a dianteira quando precisou registrar volta rápida. Larga em sétimo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 13º com a Sauber.
O treino foi marcado por uma série de batidas e bandeiras vermelhas. Ao todo, foram seis bandeiras vermelhas. Além de Piastri, Charles Leclerc, Franco Colapinto, Alex Albon, Nico Hulkenberg e Oliver Bearman também bateram em uma classificação registrada por chuva.
Grid de largada – GP do Azerbaijão 2025
- Max Verstappen – Red Bull
- Carlos Sainz Jr. – Williams
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes
- Yuki Tsunoda – Red Bull
- Lando Norris – McLaren
- Isack Hadjar – Racing Bulls
- Oscar Piastri – McLaren
- Charles Leclerc – Ferrari
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Gabriel Bortoleto – Sauber
- Lance Stroll – Aston Martin
- Oliver Bearman – Haas
- Franco Colapinto – Alpine
- Nico Hülkenberg – Sauber
- Esteban Ocon – Haas
- Pierre Gasly – Alpine
- Alexander Albon – Williams
Horário da corrida
- Domingo (21/09) — 8h (Brasília)