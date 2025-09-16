Fórmula 1 divulga calendário de 2026 e confirma fim da sprint no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presente desde a primeira edição em 2021, Interlagos ficará de fora pela primeira vez do calendário sprint; ao todo, foram feitas quatro mudanças

A Fórmula 1 divulgou o calendário oficial das corridas sprint da temporada 2026 nesta terça-feira (16) em anúncio feito nas suas redes sociais e trouxe um golpe amargo para os fãs brasileiros.

Presente no calendário das sprint desde a primeira edição, em 2021, o GP do Brasil não contará com a corrida curta, de 100km, que vale até 8 pontos do 1° ao 8° colocado, em 2026.

Além de Interlagos, os GP da Bélgica, Catar e Estados Unidos (Austin), também foram substituídas, dando lugar a Holanda, Singapura e Canadá, que receberão a Sprint pela primeira vez e que se junta à China, Grã-Bretanha e Miami no calendário.

Calendário das corridas sprint da Fórmula 1 em 2026

China - 13 a 15 de março (2ª corrida da temporada)

Miami - 1 a 3 de maio (6ª corrida da temporada)

Canadá - 22 a 24 de maio (7ª corrida da temporada)

Grã-Bretanha - 3 a 5 de julho (11ª corrida da temporada)

Holanda - 21 a 23 de agosto (14ª corrida da temporada)