Fórmula 1 divulga calendário de 2026 e confirma fim da sprint no Brasil
Presente desde a primeira edição em 2021, Interlagos ficará de fora pela primeira vez do calendário sprint; ao todo, foram feitas quatro mudanças
A Fórmula 1 divulgou o calendário oficial das corridas sprint da temporada 2026 nesta terça-feira (16) em anúncio feito nas suas redes sociais e trouxe um golpe amargo para os fãs brasileiros.
Presente no calendário das sprint desde a primeira edição, em 2021, o GP do Brasil não contará com a corrida curta, de 100km, que vale até 8 pontos do 1° ao 8° colocado, em 2026.
Além de Interlagos, os GP da Bélgica, Catar e Estados Unidos (Austin), também foram substituídas, dando lugar a Holanda, Singapura e Canadá, que receberão a Sprint pela primeira vez e que se junta à China, Grã-Bretanha e Miami no calendário.
Calendário das corridas sprint da Fórmula 1 em 2026
- China - 13 a 15 de março (2ª corrida da temporada)
- Miami - 1 a 3 de maio (6ª corrida da temporada)
- Canadá - 22 a 24 de maio (7ª corrida da temporada)
- Grã-Bretanha - 3 a 5 de julho (11ª corrida da temporada)
- Holanda - 21 a 23 de agosto (14ª corrida da temporada)
- Singapura - 9 a 11 de outubro (18ª corrida da temporada)