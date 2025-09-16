fechar
Formula 1 | Notícia

Fórmula 1 divulga calendário de 2026 e confirma fim da sprint no Brasil

Presente desde a primeira edição em 2021, Interlagos ficará de fora pela primeira vez do calendário sprint; ao todo, foram feitas quatro mudanças

Por Victor Peixoto Publicado em 16/09/2025 às 19:35
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Fórmula 1 divulgou o calendário oficial das corridas sprint da temporada 2026 nesta terça-feira (16) em anúncio feito nas suas redes sociais e trouxe um golpe amargo para os fãs brasileiros.

Presente no calendário das sprint desde a primeira edição, em 2021, o GP do Brasil não contará com a corrida curta, de 100km, que vale até 8 pontos do 1° ao 8° colocado, em 2026.

Além de Interlagos, os GP da Bélgica, Catar e Estados Unidos (Austin), também foram substituídas, dando lugar a HolandaSingapura Canadá, que receberão a Sprint pela primeira vez e que se junta à China, Grã-Bretanha e Miami no calendário.

Calendário das corridas sprint da Fórmula 1 em 2026

  • China - 13 a 15 de março (2ª corrida da temporada)
  • Miami - 1 a 3 de maio (6ª corrida da temporada)
  • Canadá - 22 a 24 de maio (7ª corrida da temporada)
  • Grã-Bretanha - 3 a 5 de julho (11ª corrida da temporada)
  • Holanda - 21 a 23 de agosto (14ª corrida da temporada)
  • Singapura - 9 a 11 de outubro (18ª corrida da temporada)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão
Fórmula 1

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão
Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP do Azerbaijão
Fórmula 1

Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP do Azerbaijão

Compartilhe

Tags