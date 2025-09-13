Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão
Corrida em Baku será a 17ª da temporada e pode ser crucial para definir em que moldes será definido o título do Campeonato de Pilotos
Após um GP da Itália marcado por vitória soberana de Max Verstappen e troca de posições polêmicas entre os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que lideram a corrida pelo título mundial, a expectativa é alta para os próximos capítulos da disputa que poderá ser definida somente em Abu Dhabi.
No entanto, os fãs da Fórmula 1 terão que aguardar um pouco mais. Não há corrida neste domingo (14) e o GP do Azerbaijão acontece apenas no próximo final de semana, entre as sexta-feira (19) e o domingo (21), no circuito de rua de Baku.
Veja a programação completa:
Programação completa do GP do Azerbaijão 2025
Sexta-feira (19/09)
- Treino Livre 1 - 5h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (20/09)
- Treino Livre 3 - 5h30- Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (21/09)
Corrida - 8h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Classificação da Fórmula 1
Campeonato de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 293 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 230 pontos
- George Russell (Mercedes) - 194 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 163 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 117 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 38 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Campeonato de Construtores
- McLaren - 617 pontos
- Ferrari - 280 pontos
- Mercedes - 260 pontos
- Red Bull - 239 pontos
- Williams - 86 pontos
- Aston Martin - 62 pontos
- Racing Bulls - 61 pontos
- Sauber - 55 pontos
- Haas - 44 pontos
- Alpine - 20 pontos