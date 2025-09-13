fechar
Formula 1 |

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (14/09)? Veja data e horário do GP do Azerbaijão

Corrida em Baku será a 17ª da temporada e pode ser crucial para definir em que moldes será definido o título do Campeonato de Pilotos

Por Victor Peixoto Publicado em 13/09/2025 às 20:00
Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - F1 / Reprodução

Após um GP da Itália marcado por vitória soberana de Max Verstappen e troca de posições polêmicas entre os pilotos da McLaren, Oscar PiastriLando Norris, que lideram a corrida pelo título mundial, a expectativa é alta para os próximos capítulos da disputa que poderá ser definida somente em Abu Dhabi.

No entanto, os fãs da Fórmula 1 terão que aguardar um pouco mais. Não há corrida neste domingo (14) e o GP do Azerbaijão acontece apenas no próximo final de semana, entre as sexta-feira (19) e o domingo (21), no circuito de rua de Baku.

Veja a programação completa:

Programação completa do GP do Azerbaijão 2025

Sexta-feira (19/09)

  • Treino Livre 1 - 5h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 9h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (20/09)

  • Treino Livre 3 - 5h30- BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 9h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (21/09)

  • Corrida - 8h - BandBandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV

Classificação da Fórmula 1

Campeonato de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 293 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 230 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 194 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 163 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 117 pontos
  7. Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) - 38 pontos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  11. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pontos
  13. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 pontos
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
  17. Oliver Bearman (Haas) - 16 pontos
  18. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Campeonato de Construtores

  1. McLaren - 617 pontos
  2. Ferrari - 280 pontos
  3. Mercedes - 260 pontos
  4. Red Bull - 239 pontos
  5. Williams - 86 pontos
  6. Aston Martin - 62 pontos
  7. Racing Bulls - 61 pontos
  8. Sauber - 55 pontos
  9. Haas - 44 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

