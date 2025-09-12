fechar
Formula 1 |

Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP do Azerbaijão

Corrida em Baku será a 17ª de 24 etapas da temporada 2025; briga segue acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri; Verstappen tem chances remotas

Por Victor Peixoto Publicado em 12/09/2025 às 20:52
- F1 / Divulgação

A temporada 2025 da Fórmula 1 está pegando fogo! Com direito à troca de posições polêmica no GP da Itália, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, disputam, ponto a ponto, o título do Campeonato de Pilotos!

O australiano lidera com 324 pontos, 31 à frente do piloto britânico, que aparece em 2° com 293 restando oito corridas para o fim do campeonato.

Atual tetracampeão mundial e vencedor, com uma grande atuação, em Monza, Max Verstappen aparece em 3° lugar com 230 pontos, 96 pontos atrás de Piastri, vantagem praticamente impossível de ser revertida.

Mas, para ver os próximos passos dessa disputa, o fã da maior categoria do automobilismo mundial, uma vez que 

No Campeonato de Pilotos, a McLaren é virtualmente campeã e já pode garantir o título matematicamente na próxima corrida.

Mas, qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

A 17ª etapa da temporada será o GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku, que receberá a Fórmula 1 pela 8ª vez na história nos dias 19, 20 e 21 de setembro.

Nas 7 corridas disputadas lá, quatro foram vencidas pela Red Bull, sendo duas com Sérgio Pérez, uma com Max Verstappen e uma outra por Daniel Ricciardo. O último vencedor foi justamente Oscar Piastri, que se repetir o feito, encaminhará ainda mais o seu título inédito.

Programação completa do GP do Azerbaijão 2025

Sexta-feira (19/09)

  • Treino Livre 1 - 5h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 9h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (20/09)

  • Treino Livre 3 - 5h30- BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 9h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (21/09)

  • Corrida - 8h - BandBandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV

Links oficiais para assistir o GP do Azerbaijão online e grátis

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Campeonato de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 293 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 230 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 194 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 163 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 117 pontos
  7. Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) - 38 pontos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  11. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pontos
  13. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 pontos
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
  17. Oliver Bearman (Haas) - 16 pontos
  18. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Campeonato de Construtores

  1. McLaren - 617 pontos
  2. Ferrari - 280 pontos
  3. Mercedes - 260 pontos
  4. Red Bull - 239 pontos
  5. Williams - 86 pontos
  6. Aston Martin - 62 pontos
  7. Racing Bulls - 61 pontos
  8. Sauber - 55 pontos
  9. Haas - 44 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

