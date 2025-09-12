Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP do Azerbaijão
Corrida em Baku será a 17ª de 24 etapas da temporada 2025; briga segue acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri; Verstappen tem chances remotas
A temporada 2025 da Fórmula 1 está pegando fogo! Com direito à troca de posições polêmica no GP da Itália, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, disputam, ponto a ponto, o título do Campeonato de Pilotos!
O australiano lidera com 324 pontos, 31 à frente do piloto britânico, que aparece em 2° com 293 restando oito corridas para o fim do campeonato.
Atual tetracampeão mundial e vencedor, com uma grande atuação, em Monza, Max Verstappen aparece em 3° lugar com 230 pontos, 96 pontos atrás de Piastri, vantagem praticamente impossível de ser revertida.
Mas, para ver os próximos passos dessa disputa, o fã da maior categoria do automobilismo mundial
No Campeonato de Pilotos, a McLaren é virtualmente campeã e já pode garantir o título matematicamente na próxima corrida.
Mas, qual será a próxima corrida da Fórmula 1?
Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?
A 17ª etapa da temporada será o GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku, que receberá a Fórmula 1 pela 8ª vez na história nos dias 19, 20 e 21 de setembro.
Nas 7 corridas disputadas lá, quatro foram vencidas pela Red Bull, sendo duas com Sérgio Pérez, uma com Max Verstappen e uma outra por Daniel Ricciardo. O último vencedor foi justamente Oscar Piastri, que se repetir o feito, encaminhará ainda mais o seu título inédito.
Programação completa do GP do Azerbaijão 2025
Sexta-feira (19/09)
- Treino Livre 1 - 5h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (20/09)
- Treino Livre 3 - 5h30- Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (21/09)
Corrida - 8h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Links oficiais para assistir o GP do Azerbaijão online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Campeonato de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 293 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 230 pontos
- George Russell (Mercedes) - 194 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 163 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 117 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 38 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Campeonato de Construtores
- McLaren - 617 pontos
- Ferrari - 280 pontos
- Mercedes - 260 pontos
- Red Bull - 239 pontos
- Williams - 86 pontos
- Aston Martin - 62 pontos
- Racing Bulls - 61 pontos
- Sauber - 55 pontos
- Haas - 44 pontos
- Alpine - 20 pontos