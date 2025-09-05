F1 TL2 GP de Monza ao vivo: horário e onde assistir
TL2 em Monza começa às 12h (Brasília), com transmissão no BandSports, F1TV Pro, Bandplay e site da Band; veja contexto e a agenda completa
Após um GP da Holanda cheio de emoções, a Fórmula 1 desembarca com força total em Monza, para a realização do Grande Prêmio da Itália neste fim de semana. A corrida é uma das mais tradicionais da temporada e reúne uma série de expectativas.
A disputa pelo título segue com Oscar Piastri (McLaren) na liderança após vencer na Holanda, com 309 pontos. Lando Norris (McLaren) é o vice com 275, seguido de Max Verstappen (Red Bull) com 205 e George Russell (Mercedes) com 184. Charles Leclerc (Ferrari) tem 151, e Lewis Hamilton (Ferrari) soma 109.
No bloco seguinte aparecem Alexander Albon (Williams) e Kimi Antonelli (Mercedes), ambos com 64, enquanto Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hülkenberg (Kick Sauber) têm 37. O brasileiro Gabriel Bortoleto aparece com 14 pontos.
Como foi o TL1
A sexta-feira (05) abriu com Lewis Hamilton (Ferrari) na frente do TL1, cravando 1min20s117, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz (Williams). Max Verstappen (Red Bull) ficou em quarto, Kimi Antonelli (Mercedes) em quinto e Lando Norris (McLaren) em sexto. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) começou bem o fim de semana, fechando o TL1 em 11º.
Agora as equipes voltam à pista para o TL2, sessão importante para ritmo de corrida e avaliação de pneus antes do sábado decisivo.
F1: Onde assistir ao TL2 — sexta-feira (05/09)
- Horário: 12h00 (de Brasília)
- Transmissão ao vivo: BandSports, F1TV Pro, Bandplay e site da Band
No Brasil, a Band transmite classificação e corrida; o F1TV Pro exibe treinos, classificação e corrida; o BandSports mostra treinos livres e classificação.
Programação do GP da Itália – Monza (horários de Brasília)
Sexta-feira (05/09)
- TL1: 08h30 — BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band (já realizado; Hamilton em P1)
- TL2: 12h — BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
Sábado (06/09)
- TL3: 07h30 — BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
- Classificação: 11h — Band / BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
Domingo (07/09)
- Corrida: 10h — Band / F1TV Pro / Bandplay / site Band