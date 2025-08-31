fechar
Formula 1 | Notícia

F1 Classificação atualizada Mundial de Pilotos: Confira disputa após GP da Holanda

Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, abrindo grande vantagem para Lando Norris, que precisou abandonar a prova

Por Thiago Wagner Publicado em 31/08/2025 às 12:36 | Atualizado em 31/08/2025 às 12:51
Imagem de Oscar Piastri
Imagem de Oscar Piastri - Reprodução/F1

A vitória de Oscar Piastri no GP da Holanda, neste domingo (31), mexeu diretamente na disputa pelo campeonato. O piloto da McLaren recebeu a bandeirada em Zandvoort à frente de Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Com o resultado, Piastri chega a 309 pontos e abre vantagem na liderança.

O fim de semana ficou marcado por abandonos: Lando Norris (McLaren) deixou a prova por quebra quando figurava nas primeiras posições; Lewis Hamilton (Ferrari) abandonou após acidente; e Charles Leclerc (Ferrari) saiu depois de toque com Kimi Antonelli (Mercedes). Por conta desses incidentes, a prova precisou de várias entradas do Safety Car.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em 15º e não pontuou. Bortoleto sofreu com problemas na prova inteira. A começar da largada, quando saiu de 13º para as últimas posições. Depois, na entrada do safety do acidente de Leclerc, foi orientado a ficar na pista, com pneus velhos, sendo ultrapassado praticamente por todos na relagarda.

A próxima corrida será o GP da Itália, em Monza, no dia 7 de setembro.

Classificação do Mundial de Pilotos – F1 2025 (após o GP da Holanda)

  1. Oscar Piastri – McLaren – 309 pts
  2. Lando Norris – McLaren – 275 pts
  3. Max Verstappen – Red Bull – 205 pts
  4. George Russell – Mercedes – 184 pts
  5. Charles Leclerc – Ferrari – 151 pts
  6. Lewis Hamilton – Ferrari – 109 pts
  7. Kimi Antonelli – Mercedes – 64 pts
  8. Alexander Albon – Williams – 64 pts
  9. Nico Hülkenberg – Sauber – 37 pts
  10. Isack Hadjar – Racing Bulls – 37 pts
  11. Lance Stroll – Aston Martin – 32 pts
  12. Fernando Alonso – Aston Martin – 30 pts
  13. Esteban Ocon – Haas – 28 pts
  14. Pierre Gasly – Alpine – 20 pts
  15. Liam Lawson – Racing Bulls – 20 pts
  16. Carlos Sainz Jr. – Williams – 16 pts
  17. Oliver Bearman – Haas – 16 pts
  18. Gabriel Bortoleto – Sauber – 14 pts
  19. Yuki Tsunoda – Red Bull – 12 pts
  20. Franco Colapinto – Alpine – 0 pt
  21. Jack Doohan – Alpine – 0 pt

Leia também

F1 AO VIVO: Assista o GP da Holanda online e grátis
F1 2025

F1 AO VIVO: Assista o GP da Holanda online e grátis
Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda
F1 2025

Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda

Compartilhe

Tags