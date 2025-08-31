F1 Classificação atualizada Mundial de Pilotos: Confira disputa após GP da Holanda
Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, abrindo grande vantagem para Lando Norris, que precisou abandonar a prova
A vitória de Oscar Piastri no GP da Holanda, neste domingo (31), mexeu diretamente na disputa pelo campeonato. O piloto da McLaren recebeu a bandeirada em Zandvoort à frente de Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Com o resultado, Piastri chega a 309 pontos e abre vantagem na liderança.
O fim de semana ficou marcado por abandonos: Lando Norris (McLaren) deixou a prova por quebra quando figurava nas primeiras posições; Lewis Hamilton (Ferrari) abandonou após acidente; e Charles Leclerc (Ferrari) saiu depois de toque com Kimi Antonelli (Mercedes). Por conta desses incidentes, a prova precisou de várias entradas do Safety Car.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em 15º e não pontuou. Bortoleto sofreu com problemas na prova inteira. A começar da largada, quando saiu de 13º para as últimas posições. Depois, na entrada do safety do acidente de Leclerc, foi orientado a ficar na pista, com pneus velhos, sendo ultrapassado praticamente por todos na relagarda.
A próxima corrida será o GP da Itália, em Monza, no dia 7 de setembro.
Classificação do Mundial de Pilotos – F1 2025 (após o GP da Holanda)
- Oscar Piastri – McLaren – 309 pts
- Lando Norris – McLaren – 275 pts
- Max Verstappen – Red Bull – 205 pts
- George Russell – Mercedes – 184 pts
- Charles Leclerc – Ferrari – 151 pts
- Lewis Hamilton – Ferrari – 109 pts
- Kimi Antonelli – Mercedes – 64 pts
- Alexander Albon – Williams – 64 pts
- Nico Hülkenberg – Sauber – 37 pts
- Isack Hadjar – Racing Bulls – 37 pts
- Lance Stroll – Aston Martin – 32 pts
- Fernando Alonso – Aston Martin – 30 pts
- Esteban Ocon – Haas – 28 pts
- Pierre Gasly – Alpine – 20 pts
- Liam Lawson – Racing Bulls – 20 pts
- Carlos Sainz Jr. – Williams – 16 pts
- Oliver Bearman – Haas – 16 pts
- Gabriel Bortoleto – Sauber – 14 pts
- Yuki Tsunoda – Red Bull – 12 pts
- Franco Colapinto – Alpine – 0 pt
- Jack Doohan – Alpine – 0 pt