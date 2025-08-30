Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda
Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris
Após três semanas de "hiato", a temporada 2025 da Fórmula 1 está de volta! Neste final de semana acontece o GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, o 15° do calendário da categoria.
O Treino de Classificação acontece neste sábado (30), enquanto que a corrida está marcada para o domingo (31). Veja os horários, onde assistir e previsão do tempo para ambas as sessões.
Programação completa do GP da Holanda 2025
Previsão do Tempo
- Sábado: A tendência é de chuva no Treino Livre 3 com fortes ventos. O Treino de Classificação deve acontecer em condições melhores, mas as chances de chuva são de 40% em uma temperatura que deve oscilar entre 16°C e 18°C.
- Domingo: A corrida deverá exigir bastante dos estrategistas. A previsão é de que a largada seja feita sem precipitações, mas a tendência é de chuva pela manhã, o que deve fazer a largada ser feita com pista molhada. Existe 40% de chances de nova chuva durante a corrida, o que pode gerar a necessidade de dois stints com pneus intermediários e um com pneu seco com no mínimo duas paradas para cada piloto.
Horários
Sábado (30/08)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (31/08)
-
Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Links oficiais para assistir o GP da Holanda online e grátis com imagens
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
- George Russell (Mercedes) - 172 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Construtores
- McLaren - 559 pontos
- Ferrari - 260 pontos
- Mercedes - 236 pontos
- Red Bull - 194 pontos
- Williams - 70 pontos
- Aston Martin - 52 pontos
- Sauber - 51 pontos
- Racing Bulls - 45 pontos
- Haas - 35 pontos
- Alpine - 20 pontos