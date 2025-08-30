fechar
Formula 1 | Notícia

Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda

Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 1:44
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto - F1 / Divulgação

Após três semanas de "hiato", a temporada 2025 da Fórmula 1 está de volta! Neste final de semana acontece o GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, o 15° do calendário da categoria.

Treino de Classificação acontece neste sábado (30), enquanto que a corrida está marcada para o domingo (31). Veja os horários, onde assistir e previsão do tempo para ambas as sessões.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Previsão do Tempo

  • Sábado: A tendência é de chuva no Treino Livre 3 com fortes ventos. O Treino de Classificação deve acontecer em condições melhores, mas as chances de chuva são de 40% em uma temperatura que deve oscilar entre 16°C e 18°C.
  • Domingo: A corrida deverá exigir bastante dos estrategistas. A previsão é de que a largada seja feita sem precipitações, mas a tendência é de chuva pela manhã, o que deve fazer a largada ser feita com pista molhada. Existe 40% de chances de nova chuva durante a corrida, o que pode gerar a necessidade de dois stints com pneus intermediários e um com pneu seco com no mínimo duas paradas para cada piloto.

Horários

Sábado (30/08)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Treino Livre 3 - 6h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 10h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (31/08)

  • Corrida - 10h - BandBandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV

Links oficiais para assistir o GP da Holanda online e grátis com imagens

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 172 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  10. Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
  16. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores

  1. McLaren - 559 pontos
  2. Ferrari - 260 pontos
  3. Mercedes - 236 pontos
  4. Red Bull - 194 pontos
  5. Williams - 70 pontos
  6. Aston Martin - 52 pontos
  7. Sauber - 51 pontos
  8. Racing Bulls - 45 pontos
  9. Haas - 35 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

Leia também

F1 Treino Livre 2 GP da Holanda: Norris lidera e Gabriel Bortoleto fecha em 13º
Fórmula 1

F1 Treino Livre 2 GP da Holanda: Norris lidera e Gabriel Bortoleto fecha em 13º
TL3 F1 GP da Holanda: horário e onde assistir ao vivo
Fórmula 1

TL3 F1 GP da Holanda: horário e onde assistir ao vivo

Compartilhe

Tags