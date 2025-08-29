F1 Treino Livre 2 GP da Holanda: Norris lidera e Gabriel Bortoleto fecha em 13º
Britânico da McLaren marca 1min09s890 no segundo treino livre. Veja a programação de sábado e domingo, com horários e onde assistir
O segundo treino livre do GP da Holanda foi encerrado nesta sexta-feira (29) em Zandvoort com Lando Norris no topo da tabela. O piloto da McLaren anotou 1min09s890 em sua melhor volta e completou 28 voltas na sessão.
Logo atrás, Fernando Alonso (Aston Martin) ficou a 0s087, enquanto Oscar Piastri (McLaren) foi o terceiro, a 0s089 do companheiro. George Russell (Mercedes) terminou em quarto e Max Verstappen (Red Bull) fechou o top 5.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) concluiu o TL2 em 13º, a 1s449 do tempo de Norris, com 24 voltas percorridas. O novato somou quilometragem para o acerto do carro visando o TL3 e a classificação de sábado.
Como terminou o TL2 em Zandvoort (top 10)
- Lando Norris (McLaren) – 1:09.890 – 28 voltas
- Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.087 – 19
- Oscar Piastri (McLaren) – +0.089 – 28
- George Russell (Mercedes) – +0.384 – 24
- Max Verstappen (Red Bull) – +0.588 – 23
- Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.848 – 21
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – +0.905 – 25
- Charles Leclerc (Ferrari) – +0.944 – 22
- Franco Colapinto (Alpine) – +1.067 – 26
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +1.190 – 24
Outros destaques: Oliver Bearman (Haas) foi 11º, Kimi Antonelli (Mercedes) 12º, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 13º, Liam Lawson (Racing Bulls) 14º e Esteban Ocon (Haas) 15º. Lance Stroll (Aston Martin) registrou apenas 7 voltas. Isack Hadjar (Racing Bulls) terminou em 20º, sem tempo representativo.
Programação do fim de semana e onde assistir (horários de Brasília)
Sábado (30/08)
Treino Livre 3 – 6h30
- Onde assistir: BandSports e F1TV Pro
Classificação – 10h00
- Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports e F1TV Pro
Domingo (31/08)
Corrida – 10h00
- Onde assistir: Band (TV aberta) e F1TV Pro