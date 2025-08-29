fechar
F1 Treino Livre 2 GP da Holanda: Norris lidera e Gabriel Bortoleto fecha em 13º

Britânico da McLaren marca 1min09s890 no segundo treino livre. Veja a programação de sábado e domingo, com horários e onde assistir

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 12:25
Circuito de Zandvoort, na Holanda
Circuito de Zandvoort, na Holanda - Divulgação/ Fórmula 1

O segundo treino livre do GP da Holanda foi encerrado nesta sexta-feira (29) em Zandvoort com Lando Norris no topo da tabela. O piloto da McLaren anotou 1min09s890 em sua melhor volta e completou 28 voltas na sessão.

Logo atrás, Fernando Alonso (Aston Martin) ficou a 0s087, enquanto Oscar Piastri (McLaren) foi o terceiro, a 0s089 do companheiro. George Russell (Mercedes) terminou em quarto e Max Verstappen (Red Bull) fechou o top 5.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) concluiu o TL2 em 13º, a 1s449 do tempo de Norris, com 24 voltas percorridas. O novato somou quilometragem para o acerto do carro visando o TL3 e a classificação de sábado.

Como terminou o TL2 em Zandvoort (top 10)

  • Lando Norris (McLaren) – 1:09.890 – 28 voltas
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.087 – 19
  • Oscar Piastri (McLaren) – +0.089 – 28
  • George Russell (Mercedes) – +0.384 – 24
  • Max Verstappen (Red Bull) – +0.588 – 23
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.848 – 21
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) – +0.905 – 25
  • Charles Leclerc (Ferrari) – +0.944 – 22
  • Franco Colapinto (Alpine) – +1.067 – 26
  • Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +1.190 – 24

Outros destaques: Oliver Bearman (Haas) foi 11º, Kimi Antonelli (Mercedes) 12º, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 13º, Liam Lawson (Racing Bulls) 14º e Esteban Ocon (Haas) 15º. Lance Stroll (Aston Martin) registrou apenas 7 voltas. Isack Hadjar (Racing Bulls) terminou em 20º, sem tempo representativo.

Programação do fim de semana e onde assistir (horários de Brasília)

Sábado (30/08)

Treino Livre 3 – 6h30

  • Onde assistir: BandSports e F1TV Pro

Classificação – 10h00

  • Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports e F1TV Pro

Domingo (31/08)

Corrida – 10h00

  • Onde assistir: Band (TV aberta) e F1TV Pro

