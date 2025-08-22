"F1: O Filme" chega ao streaming; saiba onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sucesso de bilheterias nos cinemas chegou às plataformas digitais. Longa é estrelado pelo ator Brad Pitt e dirigido por Joseph Kosinski. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

“F1: O filme”, estrelado por Brad Pitt, chegou ao streaming. O longa foi sucesso de brilheteria, arrecadando quase US$ 600 milhões nos cinemas.

Dirigido por Joseph Kosinski ("Tron: O Legado" e "Top Gun: Maverick"), o filme está disponível para aluguel e compra na AppleTV e Google Play.

Em F1 o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) sai da aposentadoria para ser o mentor de um jovem novato.

Após se afastar das pistas, Sonny é convencido a voltar a correr para ajudar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem piloto da equipe fictícia ApexGP.

Disposto a tudo para levar a equipe à vitória, ele traça uma estratégia que mostra que a Fórmula 1 vai muito além das pistas. Para isso, o piloto precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte.

O filme foi gravado durante o GP da Inglaterra e conta com a participação de pilotos reais da Fórmula 1.

Veja o trailer:

Além de Brad Pitt, também estão no elenco Javier Bardem, Damson Idris e Kerry Condon.

