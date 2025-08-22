fechar
Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP da Holanda

Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada e dará início a "fase final" da briga entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título mundial

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 20:12
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto
GP da Holanda de Fórmula 1 acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto - F1 / Divulgação

Falta pouco pro retorno da Fórmula 1! De "férias" após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana do mês, a principal categoria do automobilismo mundial retorna no próximo final de semana, nos dias 2930 31 de agosto, com o GP da Holanda.

Após três fim de semanas, as equipes e os pilotos tiveram tempo para investir em atualizações e formular estratégias para a "segunda metade" da temporada 2025 e prometem esquentar a briga dentro das pistas.

A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025.

Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.

Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe britânica. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.

Atual tetracampeão, Max Verstappen, da Red Bull é o 3° colocado com 187 pontos.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Sexta-feira (29/08)

  • Treino Livre 1 - 7h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 11h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (30/08)

  • Treino Livre 3 - 6h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 10h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (31/08)

