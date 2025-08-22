Próxima corrida da Fórmula 1: Veja programação completa do GP da Holanda
Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada e dará início a "fase final" da briga entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título mundial
Falta pouco pro retorno da Fórmula 1! De "férias" após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana do mês, a principal categoria do automobilismo mundial retorna no próximo final de semana, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, com o GP da Holanda.
Após três fim de semanas, as equipes e os pilotos tiveram tempo para investir em atualizações e formular estratégias para a "segunda metade" da temporada 2025 e prometem esquentar a briga dentro das pistas.
A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025.
Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.
Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe britânica. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.
Atual tetracampeão, Max Verstappen, da Red Bull é o 3° colocado com 187 pontos.
Programação completa do GP da Holanda 2025
Sexta-feira (29/08)
- Treino Livre 1 - 7h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 11h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (30/08)
- Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (31/08)
-
Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Links oficiais para assistir o GP da Hungria online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Alpine - 20 pontos