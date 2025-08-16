fechar
Fluminense x Fortaleza AO VIVO com imagens: Saiba como assistir online

Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã; saiba como assistir pela internet o duelo pela 20ª rodada do Brasileirão

Por Victor Peixoto Publicado em 16/08/2025 às 16:57
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste sábado (16), Fluminense Fortaleza se enfrentam, a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere.

Saiba como assistir o Fluminense x Fortaleza ao vivo e online com imagens

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
  • VAR: Luis Carlos de Franca Costa (RN)(COL)

