Fluminense x Fortaleza AO VIVO com imagens: Saiba como assistir online
Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã; saiba como assistir pela internet o duelo pela 20ª rodada do Brasileirão
Neste sábado (16), Fluminense e Fortaleza se enfrentam, a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere.
Saiba como assistir o Fluminense x Fortaleza ao vivo e online com imagens
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
- VAR: Luis Carlos de Franca Costa (RN)(COL)