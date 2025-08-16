Fluminense x Fortaleza AO VIVO com imagens: Saiba como assistir online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã; saiba como assistir pela internet o duelo pela 20ª rodada do Brasileirão

Neste sábado (16), Fluminense e Fortaleza se enfrentam, a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere.

Saiba como assistir o Fluminense x Fortaleza ao vivo e online com imagens

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Assistente 2: Sebastián Vela (COL)

