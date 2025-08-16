fechar
Formula 1 |

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1? Veja data e programação do GP da Holanda

Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada e disputa pelo título está acirradíssima entre Lando Norris e Oscar Piastri; veja panorama geral

Por Victor Peixoto Publicado em 16/08/2025 às 2:33
Fórmula 1 pode deixar a Band após 2025 e Globo surge como favorita
Fórmula 1 pode deixar a Band após 2025 e Globo surge como favorita - Esporte News Mundo

Calma torcedor! A Fórmula 1 está de "férias". Após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana de agosto, a principal categoria do automobilismo mundial passará por três semanas sem corridas, retornando apenas nos dias 2930 31 de agosto, com o GP da Holanda.

A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025. Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.

Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe Papaya. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.

Em 3° lugar com 187 pontos, atual tetracampeão Max Verstappen precisa de uma arrancada história para diminuir os quase 100 pontos que o separam de Piastri e conquistar o Penta.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Sexta-feira (29/08)

  • Treino Livre 1 - 7h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 11h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (30/08)

  • Treino Livre 3 - 6h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 10h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (31/08)

Links oficiais para assistir o GP da Hungria online e grátis

  1. Alpine - 20 pontos

Leia também

Fórmula 1: Classificação atualizada do Campeonato de Pilotos e Constutores
F1 2025

Fórmula 1: Classificação atualizada do Campeonato de Pilotos e Constutores
Fórmula 1: Tem corrida hoje (10/08)? Veja data e horário do GP da Holanda
F1 2025

Fórmula 1: Tem corrida hoje (10/08)? Veja data e horário do GP da Holanda

Compartilhe

Tags