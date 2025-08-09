fechar
Fórmula 1: Tem corrida hoje (10/08)? Veja programação completa do GP da Holanda

Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 18:13
Fórmula 1 está de "férias". Após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana de agosto, a principal categoria do automobilismo mundial passará por três semanas sem corridas, retornando apenas nos dias 2930 31 de agosto, com o GP da Holanda.

A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025. Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.

Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe Papaya. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.

Em 3° lugar com 187 pontos, atual tetracampeão Max Verstappen tem tido muita dificuldades com sua Red Bull e precisa de uma arrancada história para diminuir os quase 100 pontos que o separam de Piastri e conquistar o Penta.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Sexta-feira (29/08)

  • Treino Livre 1 - 7h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 11h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (30/08)

  • Treino Livre 3 - 6h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 10h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (31/08)

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 172 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  10. Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
  16. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores

  1. McLaren - 559 pontos
  2. Ferrari - 260 pontos
  3. Mercedes - 236 pontos
  4. Red Bull - 194 pontos
  5. Williams - 70 pontos
  6. Aston Martin - 52 pontos
  7. Sauber - 51 pontos
  8. Racing Bulls - 45 pontos
  9. Haas - 35 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

