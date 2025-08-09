Fórmula 1: Tem corrida hoje (10/08)? Veja programação completa do GP da Holanda
Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris
A Fórmula 1 está de "férias". Após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana de agosto, a principal categoria do automobilismo mundial passará por três semanas sem corridas, retornando apenas nos dias 29, 30 e 31 de agosto, com o GP da Holanda.
A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025. Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.
Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe Papaya. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.
Em 3° lugar com 187 pontos, atual tetracampeão Max Verstappen tem tido muita dificuldades com sua Red Bull e precisa de uma arrancada história para diminuir os quase 100 pontos que o separam de Piastri e conquistar o Penta.
Programação completa do GP da Holanda 2025
Sexta-feira (29/08)
- Treino Livre 1 - 7h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 11h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (30/08)
- Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (31/08)
Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
- George Russell (Mercedes) - 172 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Construtores
- McLaren - 559 pontos
- Ferrari - 260 pontos
- Mercedes - 236 pontos
- Red Bull - 194 pontos
- Williams - 70 pontos
- Aston Martin - 52 pontos
- Sauber - 51 pontos
- Racing Bulls - 45 pontos
- Haas - 35 pontos
- Alpine - 20 pontos