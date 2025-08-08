Fórmula 1 2025: Tem corrida neste fim de semana? Veja programação do GP da Holanda
O Circuito de Zandvoort promete fortes emoções, com pilotos brigando por pontos decisivos no campeonato da principal categoria do automobilismo
O Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 2025 será realizado no tradicional Circuito de Zandvoort, com a torcida local nas arquibancadas para apoiar Max Verstappen.
A etapa é a 14ª do calendário. A pista de 4,2 km é conhecida pelas curvas inclinadas e pelo traçado técnico, que exige proporciona disputas intensas. Abaixo, veja a programação.
O piloto holandês da Red Bull Racing aparece em terceiro lugar na competição, com 187 pontos conquistados. Ao todo, são 24 etapas. Portanto, o campeonato entra na fase decisiva.
A temporada tem sido marcada pelo domínio da McLaren e disputa acirrada entre Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos com 284 pontos, Lando Norris, que tem novo pontos a menos.
F1: Programação completa do GP da Holanda 2025
Sexta-feira – 22 de agosto de 2025
- Treino Livre 1: 7h30
- Treino Livre 2: 11h
Sábado – 23 de agosto de 2025
- Treino Livre 3: 6h30
- Classificação: 10h
Domingo – 24 de agosto de 2025
- Corrida: 10h (72 voltas)
Onde assistir ao GP da Holanda 2025?
A transmissão ao vivo será feita pela Band na televisão aberta, pelo BandSports na televisão por assinatura e também via streaming pelo F1 TV Pro, serviço oficial da Fórmula 1.