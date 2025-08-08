fechar
Fórmula 1 2025: Tem corrida neste fim de semana? Veja programação do GP da Holanda

O Circuito de Zandvoort promete fortes emoções, com pilotos brigando por pontos decisivos no campeonato da principal categoria do automobilismo

Por Robert Sarmento Publicado em 08/08/2025 às 13:57
Lando Norris celebra vitória no GP da Hungria 2025
Lando Norris celebra vitória no GP da Hungria 2025 - Instagram/Formula 1

O Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 2025 será realizado no tradicional Circuito de Zandvoort, com a torcida local nas arquibancadas para apoiar Max Verstappen.

A etapa é a 14ª do calendário. A pista de 4,2 km é conhecida pelas curvas inclinadas e pelo traçado técnico, que exige proporciona disputas intensas. Abaixo, veja a programação.

O piloto holandês da Red Bull Racing aparece em terceiro lugar na competição, com 187 pontos conquistados. Ao todo, são 24 etapas. Portanto, o campeonato entra na fase decisiva.

A temporada tem sido marcada pelo domínio da McLaren e disputa acirrada entre Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos com 284 pontos, Lando Norris, que tem novo pontos a menos.

F1: Programação completa do GP da Holanda 2025

Sexta-feira – 22 de agosto de 2025

  • Treino Livre 1: 7h30
  • Treino Livre 2: 11h

Sábado – 23 de agosto de 2025

  • Treino Livre 3: 6h30
  • Classificação: 10h

Domingo – 24 de agosto de 2025

  • Corrida: 10h (72 voltas)

Onde assistir ao GP da Holanda 2025?

A transmissão ao vivo será feita pela Band na televisão aberta, pelo BandSports na televisão por assinatura e também via streaming pelo F1 TV Pro, serviço oficial da Fórmula 1.

 

