Próxima corrida da Fórmula 1: confira local, data e horário

Após o emocionante Grande Prêmio da Hungria vencido por Lando Norris, com Oscar Piastri em segundo lugar, a Fórmula 1 inicia sua pausa para as férias de verão e retorna no final de agosto com o Grande Prêmio da Holanda no circuito de Zandvoort. O piloto da McLaren lidera agora o Mundial com ampla vantagem sobre os concorrentes.

A corrida, que irá será disputada no dia 31 de agosto (domingo), às 10h00 (Horário de Brasília), será a 15ª de 24 etapas programadas na competição, dará continuidade para a fase europeia da atual temporada.

Os treinos para a grande prova terão início na sexta-feira (29), às 07h30 (Horário de Brasília). A Holanda é conhecida por ser a casa de Max Verstappen, que busca sua quarta vitória no circuito para tornar-se o recordista de vitórias no autódromo, ao lado de Jim Clark.

Ficha técnica

Data da corrida: Domingo, 31 de agosto de 2025

Domingo, 31 de agosto de 2025 Horário: 10h00 (Horário de Brasília)

10h00 (Horário de Brasília) Local: Circuito de Zandvoort, nos Países Baixos

Circuito de Zandvoort, nos Países Baixos Primeira sessão fim de semana: sexta-feira, 29 de agosto, às 07h30 (Horário de Brasília)

Horários dos eventos do GP da Holanda



29 de agosto (Sexta-feira)



Treino livre 1: 7h30



Treino livre 2: 11h00

30 de agosto (Sábado)

Treino livre 3: 6h30



Etapa de Classificação: 10h00

31 de agosto (Domingo)