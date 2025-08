Corrida da F1 GP da Hungria ao vivo: horário de largada e onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fórmula 1 retorna à pista neste domingo (3) com o Grande Prêmio da Hungria 2025, marcado para as 10h (horário de Brasília), no circuito de Hungaroring. A prova é mais um capítulo da disputa intensa entre os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que brigam diretamente pela liderança do campeonato mundial.

Piastri venceu o GP da Bélgica e assumiu a ponta da tabela, com 266 pontos, contra 250 de Norris. Os dois largam em posições estratégicas e sabem que qualquer ponto perdido pode custar caro na reta final da temporada. Max Verstappen, com 185 pontos, aparece mais distante, em terceiro na classificação geral.

A corrida será exibida ao vivo na TV aberta pela Band. Na TV por assinatura, a transmissão fica por conta do BandSports. Também é possível assistir pela internet através das plataformas Bandplay, Band.com.br, Newco Play e do F1TV Pro, streaming oficial da Fórmula 1.

O circuito de Hungaroring é conhecido por sua pista estreita e de difícil ultrapassagem, o que valoriza ainda mais a posição no grid. A largada será decisiva para os pilotos que lutam por pódio e pontos importantes na tabela.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vem de novo resultado expressivo na Bélgica e segue em busca de evolução.

Onde assistir ao vivo a corrida da F1 neste domingo



Data: Domingo, 3 de agosto

Horário: 10h (horário de Brasília)

