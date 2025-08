Rafael Câmara crava Pole no GP da Hungria e pode ser campeão da F3 neste fim de semana; veja os cálculos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O piloto pernambucano Rafael Câmara, da Trident, garantiu a Pole Position do GP da Hungria da Fórmula 3, que acontece neste final de semana, no circuito Hungaroring, em Mogyoród, e deu um passo importante rumo ao título da categoria.

A primeira posição do grid de largada veio com direito à emoção.

Restando menos de um minuto para o "estouro" do cronômetro, Câmara cravou a Pole com 1:32.510, apenas 0.008s abaixo do espanhol Mari Boya, da Campos Racing, 4° colocado do Campeonato de Pilotos.

Com o resultado, o pernambucano de 20 anos de idade garantiu mais dois pontos na tabela de classificação e a possibilidade de conquistar o título já nesta etapa na Hungria.

Veja o que Rafael Câmara precisa para ser campeão da F3 neste fim de semana

Além dos dois pontos conquistados e do direito de larga na 1ª posição na corrida principal deste domingo (3), Rafael Câmara garantiu a 12ª colocação na corrida sprint, que acontece no sábado (2), uma vez que a categoria utiliza o formato de grid invertido para esta corrida mais curta.

Na tabela de classificação, Câmara soma 128 pontos, trinta a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, também da Campos Racing, com 98 pontos.

As chances de título do brasileiro em Hungaroring são remotas. Para ser campeão na Hungria, Rafael Câmara terá que encerrar o final de semana com 40 pontos de vantagem sobre o 2° colocado no Campeonato de Piloto.

Para isso, seria necessário garantir todos os 39 pontos que são possíveis de um único piloto conquistar em um fim de semana da Fórmula 3. Para isso, além dos 2 pontos garantidos pela Pole Position, Rafael Câmara terá que vencer tanto a corrida sprint quanto a corrida principal.

Apesar disso, o cenário é amplamente promissor para o pernambucano, que faz parte da academia de pilotos da Ferrari, garantir o título, na última corrida da temporada, no GP de Monza, na Itália, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro.

Se for campeão, Rafael Câmara repetirá a façanha de Gabriel Bortoleto, hoje piloto da Sauber na F1, que foi campeão da F3, também com a Trident, na temporada 2023

