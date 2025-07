GP da Hungria de F1: Veja data e horário da próxima corrida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Décima quarta etapa da temporada é a última antes de pausa de quase um mês; saiba tudo sobre a corrida do próximo final de semana no Hungaroring

A Fórmula 1 chega à sua 14ª etapa em 2025 no próximo final de semana com o GP da Hungria, que acontece no tradicional circuito Hungaroring, em Mogyoród, entre a sexta-feira (1) e o domingo (3).

O Grande Prêmio será o último antes da pausa de verão da categoria. Que passará três semanas sem corridas entre a etapa húngara e a próxima, o GP da Holanda, marcado para os dias 29, 30 e 31 de agosto.

Portanto, a corrida deste fim de semana é bastante importante para o planejamento de pilotos e equipes, sobretudo envolvendo a briga pelo título do Campeonato de Pilotos.

Apenas 16 pontos separam Oscar Piastri, com 266 pontos, do seu companheiro de equipe Lando Norris, com 250. Com chances remotas de título, aparece Max Verstappen, em 3° lugar com 185 pontos, que precisará de uma segunda metade de temporada mágica para brigar pelo petancampeonato.

Horários e onde assistir o GP da Hungria de Fórmula 1

Sexta-feira (01/08)

Treino Livre 1 - 8h30 - Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV

- 8h30 - , , , e Treino Livre 2 - 12h - Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV



Sábado (02/08)



Treino Livre 3 - 7h30 - Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV

- 7h30 - , , , e Classificação - 11h - Band , Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV



Domingo (03/08)



Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Classificação da Fórmula 1 2025

Pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 266 pontos

Lando Norris (McLaren) - 250 pontos

Max Verstappen (Red Bull) - 185 pontos

George Russell (Mercedes) - 157 pontos

Charles Leclerc (Ferrari) - 139 pontos

Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 63 pontos Alexander Albon (Williams) - 54 pontos Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos

Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos

Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos

Lance Stroll (Aston Martin) - 20 pontos

Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 16 pontos

Carlos Sainz Jr. (Williams) - 16 pontos

Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos

Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos

Gabriel Bortoleto (Sauber) - 6 pontos

Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto

Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores