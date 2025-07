Grid da largada F1 Sprint GP da Bélgica: Confira quem larga na pole neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O treino de classificação para a Sprint Race do GP da Bélgica de Fórmula 1 acontece nesta sexta-feira (25), às 11h30 (horário de Brasília), no circuito de Spa-Francorchamps. A atividade define o grid de largada para a corrida curta que será realizada no sábado, em formato que segue o cronograma especial de finais de semana com corrida sprint.

A classificação sprint é diferente do treino oficial que define o grid da corrida principal. No GP da Bélgica, por ser uma etapa com formato sprint, a classificação oficial será realizada no sábado (26), após a corrida curta, que distribui pontos aos oito primeiros colocados.

Lando Norris, vencedor do GP da Inglaterra, tenta manter a boa fase e brigar por mais pontos neste fim de semana. O britânico da McLaren segue na perseguição a Oscar Piastri, que lidera o campeonato.

O brasileiro Gabriel Bortoleto tenta seus primeiros pontos em uma Sprint Race.

F1: Grid de largada Sprint Race - GP da Bélgica

O treino de classificação ainda está acontecendo. Assim que terminar, o conteúdo será atualizado. Por enquanto, estão eliminados e já que posição definida (de 11º a 20º):

Liam Lawson – Racing Bulls

Yuki Tsunoda – Red Bull Racing

George Russell – Mercedes

Fernando Alonso – Aston Martin

Lance Stroll – Aston Martin

Alexander Albon – Williams

Nico Hülkenberg – Sauber

Lewis Hamilton – Ferrari

Franco Colapinto – Alpine

Kimi Antonelli – Mercedes

Programação do GP da Bélgica de F1 2025



Veja abaixo a programação completa do fim de semana, com horários de Brasília:

Sexta-feira (25/7)

Treino Livre: 7h30 — BandSports / F1TV Pro

Classificação Sprint: 11h30 — BandSports / F1TV Pro

Sábado (26/7)

Corrida Sprint: 7h00 — BandSports / F1TV Pro

Classificação oficial: 11h00 — Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (27/7)