Fórmula 1: Verstappen quebra silêncio sobre Mercedes e garante permanência na Red Bull

Fim do mistério! Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (31), às vésperas do GP da Hungria, o atual tetracampeão mundial, Max Verstappen, revelou por qual equipe irá pilotar na próxima temporada da Fórmula 1.

Com contrato com a Red Bull até o fim da temporada de 2028, mas em meio a rumores sobre uma possível saída da equipe, incluindo uma forte especulação envolvendo a Mercedes, Verstappen decidiu por fim às especulações envolvendo seu futuro:

"Para mim, sempre foi muito claro. E também para o próximo ano. Estamos conversando os planos com a equipe, as coisas que queremos mudar para o próximo ano. E isso também significa que ficarei no próximo ano. Se meu barco estiver próximo ao de Toto [Wolff], significa que eles estão apenas próximos. Você pode ter uma relação pessoal com alguém mesmo se não tiver uma relação profissional”, declarou.

Entenda os rumores que envolviam uma saída de Verstappen da Red Bull

Na Red Bull desde a temporada de 2015, quando ainda pilotava pela Toro Rosso (atual Racing Bulls), Verstappen estaria insatisfeito com a equipe e cogitava uma saída, o que alimentou rumores de uma possível negociação com uma nova equipe.

Nas últimas semanas, o rumor mais forte envolveu, justamente, uma ida do holandês para a Mercedes, fato que foi confirmado pelo cunhado de Verstappen e ex-piloto da Fórmula 1, em participação no podcast Pelas Pistas.

O rumor ganhou força após a saída de Christian Horner do comando da equipe após mais de 20 anos, o que se especulou que seria uma tentativa desesperada da Red Bull de convencer Verstappen a ficar.

Ao que parece, o esforço da equipe austríaca surtiu efeito.