F1 AO VIVO (02/08): Assista a Classificação do GP da Hungria online e grátis

É hora de decidir o grid de largada do GP da Hungria!

A partir das 11h, horário de Brasília, deste sábado (2), os 20 pilotos irão à pista de Hungaroring para ver quem fará o melhor tempo.

O Grande Prêmio será o último antes da pausa de verão da categoria que passará três semanas sem corridas entre a etapa húngara e a próxima, o GP da Holanda, marcado para os dias 29, 30 e 31 de agosto.

Apenas 16 pontos separam Oscar Piastri, com 266 pontos, do seu companheiro de equipe Lando Norris, com 250. Com chances remotas de título, aparece Max Verstappen, em 3° lugar com 185 pontos, que precisará de uma segunda metade de temporada mágica para brigar pelo pentacampeonato.

Horários e onde assistir o GP da Hungria de Fórmula 1

Sábado (02/08)



Treino Livre 3 - 7h30 - Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV

- 7h30 - , , , e Classificação - 11h - Band , Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV



Domingo (03/08)



Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Links oficiais para assistir o GP da Hungria online e grátis

Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)

Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)