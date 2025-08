Quem é Rafael Câmara? Conheça piloto pernambucano da Ferrari que pode ser campeão da Fórmula 3

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil pode ter mais um piloto campeão da Fórmula 3!

Repetindo os passos do paulista Gabriel Bortoleto, hoje piloto da Sauber na Fórmula 1, o piloto pernambucano Rafael Câmara, da Trident, cravou a Pole Position do GP da Hungria da categoria e está muito próximo de conquistar o título.

Pertencente à academia de pilotos da Ferrari (Ferrari Driver Academy) desde 2022, Rafael Chaves Câmara nasceu no dia 5 de maio de 2005 e desde cedo vem se consolidando como uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro e, por que não, mundial.

Começo no Kart

A paixão pelas pistas surgiu após o seu irmão mais velho, que havia iniciado no kart, decidir abandonar o esporte por não se identificar com o mesmo, dando lugar a Rafael, que assumiu o volante.

O primeiro título veio logo aos 13 anos, quando Rafael se sagrou campeão brasileiro da categoria antes de partir para a Europa em busca de novos desafios.

Lá, o pernambucano brilhou em campeonatos de alto nível. No WSK (World Series Karting), considerada a “Champions League” do kart, figurou entre os 100 melhores do mundo, acumulando títulos em competições como o Champions of the Future, WSK Champions Cup e WSK Super Master Cup.

Seu nome passou a ser citado ao lado de lendas como Max Verstappen, campeão do WSK em 2010 e 2011.

Ferrari Driver Academy

Seu desempenho impressionante no kart rendeu a Rafael um convite para integrar a Ferrari Driver Academy, a renomada academia de desenvolvimento de talentos da escuderia italiana. E a estreia nos monopostos foi promissora: venceu logo sua primeira corrida na F4 Italiana, superando um grid com mais de 40 pilotos.

Mesmo enfrentando contratempos, como a ausência nas três primeiras etapas da F4 dos Emirados Árabes Unidos devido à Covid-19, Câmara demonstrou resiliência e conquistou o vice-campeonato, reforçando seu potencial.

Em 2022, competindo pela Prema nas F4 da Itália e dos Emirados Árabes Unidos, além de participações pontuais na Alemanha, somou nove vitórias, encerrando a temporada como vice no Oriente Médio, e em terceiro lugar nos campeonatos italiano e alemão.

Protagonismo na FRECA



Em 2023, já na Fórmula Regional Europeia, Rafael manteve o vínculo com a Prema e mostrou força em pistas tradicionais do automobilismo. Venceu corridas em Spa-Francorchamps (Bélgica) e Spielberg (Áustria), além de conquistar outros três pódios.

Na temporada 2024, Rafael Câmara foi campeão da categoria com folgas, vencendo 7 de 20 de corridas e terminando 73 pontos à frente do segundo colocado.