Formula 1 |

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (24/08)? Veja data e horário do GP da Holanda

Etapa em Zandvoort será a 15ª da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 20:00
Fórmula 1 está de "férias". Após a disputa do GP da Hungria, a categoria passará por três semanas sem corridas, sendo este final de semana que se encerra neste domingo (24), o último antes do seu retorno.

A próxima etapa, será o GP da Holanda, em Zandovoort, o 15° da temporada e que será disputado nos dias 2930 31 de agosto, com o GP da Holanda, corrida de casa de Max Verstappen, que precisa de um "milagre" para tentar ameaçar o título de Oscar Piastri ou Lando Norris.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Sexta-feira (29/08)

  • Treino Livre 1 - 7h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Treino Livre 2 - 11h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (30/08)

  • Treino Livre 3 - 6h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 10h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (31/08)

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 172 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  10. Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
  16. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores

  1. McLaren - 559 pontos
  2. Ferrari - 260 pontos
  3. Mercedes - 236 pontos
  4. Red Bull - 194 pontos
  5. Williams - 70 pontos
  6. Aston Martin - 52 pontos
  7. Sauber - 51 pontos
  8. Racing Bulls - 45 pontos
  9. Haas - 35 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

