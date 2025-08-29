fechar
Formula 1 | Notícia

TL3 F1 GP da Holanda: horário e onde assistir ao vivo

Último treino em Zandvoort começa às 6h30 (Horário de Brasília), com transmissão no BandSports e F1TV Pro; Norris liderou TL1 e TL2

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 15:26
Circulo de Zandvoort, na Holanda
Circulo de Zandvoort, na Holanda - Reprodução/ F1

O Treino Livre 3 (TL3) do GP da Holanda acontece neste sábado (30), às 6h30 (horário de Brasília), no circuito de Zandvoort. A sessão será exibida ao vivo no BandSports e no F1TV Pro.

O TL3 fecha a preparação das equipes antes da classificação e chega com Lando Norris (McLaren) em evidência: o britânico liderou o TL1 e o TL2 da sexta-feira, confirmando bom ritmo em volta rápida e em tandas longas.

A atenção também está voltada para a disputa pelo título! Norris e Oscar Piastri brigam ponto a ponto no Mundial de Pilotos. O australiano lidera a temporada e o companheiro de equipe segue na caça.

Classificação Campeonato Mundial de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 194
  2. Lando Norris (McLaren) - 184
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 152
  4. George Russell (Mercedes) - 135
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 86
  6. Lewis HamiltonL (Ferrari) - 85
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 61
  8. Alexander Albon (Williams) - 49
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 27

Onde assistir e programação do fim de semana (Horário de Brasília)

Sábado (30/08)

Treino Livre 3 – 6h30

  • Onde assistir: BandSports e F1TV Pro

Classificação – 10h00

  • Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports e F1TV Pro

Domingo (31/08)

Corrida – 10h00

  • Onde assistir: Band (TV aberta) e F1TV Pro

