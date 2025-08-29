TL3 F1 GP da Holanda: horário e onde assistir ao vivo
Último treino em Zandvoort começa às 6h30 (Horário de Brasília), com transmissão no BandSports e F1TV Pro; Norris liderou TL1 e TL2
O Treino Livre 3 (TL3) do GP da Holanda acontece neste sábado (30), às 6h30 (horário de Brasília), no circuito de Zandvoort. A sessão será exibida ao vivo no BandSports e no F1TV Pro.
O TL3 fecha a preparação das equipes antes da classificação e chega com Lando Norris (McLaren) em evidência: o britânico liderou o TL1 e o TL2 da sexta-feira, confirmando bom ritmo em volta rápida e em tandas longas.
A atenção também está voltada para a disputa pelo título! Norris e Oscar Piastri brigam ponto a ponto no Mundial de Pilotos. O australiano lidera a temporada e o companheiro de equipe segue na caça.
Classificação Campeonato Mundial de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 194
- Lando Norris (McLaren) - 184
- Max Verstappen (Red Bull) - 152
- George Russell (Mercedes) - 135
- Charles Leclerc (Ferrari) - 86
- Lewis HamiltonL (Ferrari) - 85
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 61
- Alexander Albon (Williams) - 49
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 27
Onde assistir e programação do fim de semana (Horário de Brasília)
Sábado (30/08)
Treino Livre 3 – 6h30
- Onde assistir: BandSports e F1TV Pro
Classificação – 10h00
- Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports e F1TV Pro
Domingo (31/08)
Corrida – 10h00
- Onde assistir: Band (TV aberta) e F1TV Pro