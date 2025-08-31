fechar
F1 AO VIVO: Assista o GP da Holanda online e grátis

Largada está marcada para às 10h da manha, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 7:45
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Hoje é dia de Fórmula 1! A largada para o GP da Holanda acontece às 10h da manhã, horário de Brasília, deste domingo (31).

A corrida em Zandvoort terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:

  • Band, na tv aberta (GRÁTIS)
  • Bandplay, no streaming (GRÁTIS)
  • Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS)
  • Bandsports, na tv fechada 
  • Newco Play, no streaming 
  • F1TV, no streaming

Veja como assistir de graça:

Tutorial para assistir o GP da Holanda ao vivo e online grátis com imagens

Para assistir às corridas da Fórmula 1 de graça pelos serviços online da Band, o usuário terá que:

  • Criar uma conta gratuita no site da Band, sem necessidade de cadastro de cartão de crédito
  • Baixar o app do Bandplay, disponível para smartvs, smartphones e outros dispositivos iOS e Android
  • Fazer o login
  • Selecionar a aba "AO VIVO" 

Links oficiais

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 172 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  10. Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
  16. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores

  1. McLaren - 559 pontos
  2. Ferrari - 260 pontos
  3. Mercedes - 236 pontos
  4. Red Bull - 194 pontos
  5. Williams - 70 pontos
  6. Aston Martin - 52 pontos
  7. Sauber - 51 pontos
  8. Racing Bulls - 45 pontos
  9. Haas - 35 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

