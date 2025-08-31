F1 AO VIVO: Assista o GP da Holanda online e grátis
Largada está marcada para às 10h da manha, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida
Hoje é dia de Fórmula 1! A largada para o GP da Holanda acontece às 10h da manhã, horário de Brasília, deste domingo (31).
A corrida em Zandvoort terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:
- Band, na tv aberta (GRÁTIS)
- Bandplay, no streaming (GRÁTIS)
- Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS)
- Bandsports, na tv fechada
- Newco Play, no streaming
- F1TV, no streaming
Veja como assistir de graça:
Tutorial para assistir o GP da Holanda ao vivo e online grátis com imagens
Para assistir às corridas da Fórmula 1 de graça pelos serviços online da Band, o usuário terá que:
- Criar uma conta gratuita no site da Band, sem necessidade de cadastro de cartão de crédito
- Baixar o app do Bandplay, disponível para smartvs, smartphones e outros dispositivos iOS e Android
- Fazer o login
- Selecionar a aba "AO VIVO"
Links oficiais
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
- George Russell (Mercedes) - 172 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Construtores
- McLaren - 559 pontos
- Ferrari - 260 pontos
- Mercedes - 236 pontos
- Red Bull - 194 pontos
- Williams - 70 pontos
- Aston Martin - 52 pontos
- Sauber - 51 pontos
- Racing Bulls - 45 pontos
- Haas - 35 pontos
- Alpine - 20 pontos