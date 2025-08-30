Fórmula 1: Q1, Q2 e Q3; entenda como funciona a Classificação que define o grid de largada
Definição de posições de largada acontece em três etapas; saiba como cada uma funciona antes do GP da Holanda, em Zandvoort, neste sábado (30)
Após três semanas de "hiato", a Fórmula 1 está de volta! Neste final de semana acontece o GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, o 15° do calendário da categoria.
O Treino de Classificação acontece neste sábado (30), às 10h da manhã, horário de Brasília.
Apesar dos fãs da categoria estarem mais do que habituados com o regulamento da categoria, o público geral, sobretudo os atraídos pela presença do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, pode ter dificuldades para entender a dinâmica.
Por isso, o Blog do Torcedor preparou um guia rápido para o torcedor mais inexperiente da categoria e também para refrescar a memória dos mais aficcionados, confira.
Entenda como funciona a Classificação (Q1, Q2 e Q3) na Fórmula 1 em 2025
A sessão de classificação na Fórmula 1 define o grid de largada para a corrida do domingo.
Ela é dividida em três partes eliminatórias: Q1, Q2 e Q3.
Veja como funciona:
Q1 - Primeira parte da classificação (18 minutos)
Todos os 20 pilotos vão à pista e têm 18 minutos para marcar o melhor tempo possível. Ao fim do Q1, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid (da 16ª à 20ª colocação).
Q2 - Segunda parte da classificação (15 minutos)
Os 15 pilotos restantes voltam à pista para mais 15 minutos de disputa. Novamente, os cinco mais lentos são eliminados e largarão entre o 11º e o 15º lugar.
Q3 - Terceira parte da classificação (12 minutos)
Os 10 melhores avançam ao Q3, onde disputam a pole position. Com 12 minutos para definir suas voltas rápidas, o piloto mais veloz garante o primeiro lugar no grid de largada.
Vale lembrar que, em 2025, o uso de pneus na classificação segue as regras tradicionais, com as equipes podendo escolher livremente os compostos, sem a obrigatoriedade de largar com o pneu usado no Q2 — regra que já havia sido alterada nas temporadas anteriores.
Programação completa do GP da Holanda 2025
Horários
Sábado (30/08)
- Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (31/08)
-
Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
