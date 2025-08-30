Fórmula 1: Q1, Q2 e Q3; entenda como funciona a Classificação que define o grid de largada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Definição de posições de largada acontece em três etapas; saiba como cada uma funciona antes do GP da Holanda, em Zandvoort, neste sábado (30)

Após três semanas de "hiato", a Fórmula 1 está de volta! Neste final de semana acontece o GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, o 15° do calendário da categoria.

O Treino de Classificação acontece neste sábado (30), às 10h da manhã, horário de Brasília.

Apesar dos fãs da categoria estarem mais do que habituados com o regulamento da categoria, o público geral, sobretudo os atraídos pela presença do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, pode ter dificuldades para entender a dinâmica.

Por isso, o Blog do Torcedor preparou um guia rápido para o torcedor mais inexperiente da categoria e também para refrescar a memória dos mais aficcionados, confira.

Entenda como funciona a Classificação (Q1, Q2 e Q3) na Fórmula 1 em 2025

A sessão de classificação na Fórmula 1 define o grid de largada para a corrida do domingo.

Ela é dividida em três partes eliminatórias: Q1, Q2 e Q3.

Veja como funciona:

Q1 - Primeira parte da classificação (18 minutos)

Todos os 20 pilotos vão à pista e têm 18 minutos para marcar o melhor tempo possível. Ao fim do Q1, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid (da 16ª à 20ª colocação).

Q2 - Segunda parte da classificação (15 minutos)

Os 15 pilotos restantes voltam à pista para mais 15 minutos de disputa. Novamente, os cinco mais lentos são eliminados e largarão entre o 11º e o 15º lugar.

Q3 - Terceira parte da classificação (12 minutos)

Os 10 melhores avançam ao Q3, onde disputam a pole position. Com 12 minutos para definir suas voltas rápidas, o piloto mais veloz garante o primeiro lugar no grid de largada.

Vale lembrar que, em 2025, o uso de pneus na classificação segue as regras tradicionais, com as equipes podendo escolher livremente os compostos, sem a obrigatoriedade de largar com o pneu usado no Q2 — regra que já havia sido alterada nas temporadas anteriores.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Horários



Sábado (30/08)

Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV

Classificação - 10h - Band , Bandplay , Band.com.br , Bandsports , Newco Play e F1TV



Domingo (31/08)



Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV

Links oficiais para assistir o GP da Holanda online e grátis com imagens

Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)

Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)