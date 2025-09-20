fechar
Formula 1 |

Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje (21/09): Grid de largada e links para assistir o GP do Azerbaijão de graça

Max Verstappen larga na liderança ao lado de um heroico Carlos Sainz na primeira fila; Lando Norris e Oscar Piastri largam apenas em 7° e 9°

Por Victor Peixoto Publicado em 20/09/2025 às 22:04 | Atualizado em 20/09/2025 às 22:06
Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 da Red Bull
Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 da Red Bull - Red Bull Racing / Reprodução

Hoje é dia de Fórmula 1! Neste domingo (21), acontece o GP do Azerbaijão que atravessa as belas ruas da cidade de Baku!

A largada está marcada para às 8h da manhã, horário de Brasília, então já ajusta o teu despertador aí para não perder nenhum segundo dessa corrida que promete ser maluca a julgar pelo recorde de seis bandeiras vermelhas durante a Classificação do último sábado (20).

E não só por isso. O grid de largada também vem recheado de surpresas com Max Verstappen, da Red Bull, largando na Pole Position, seguido por Carlos Sainz, da Williams, em P2, com Liam Lawson , da Racing Bulls, em P3.

Liderando a disputa pelo título, que aos poucos vai ganhando a companhia de Verstappen, Oscar Piastri, que bateu no Q3 e abandonou a sessão, e Lando Norris, que não conseguiu muito mais que seu colega de equipe, largam, respectivamente, em P9 P7.

Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão

A corrida terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:

  • Band, na tv aberta (GRÁTIS)
  • Bandplay, no streaming (GRÁTIS)
  • Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS)
  • Bandsports, na tv fechada 
  • Newco Play, no streaming 
  • F1TV, no streaming

Links oficiais para assistir o GP do Azerbaijão ao vivo online e grátis

Grid de largada do GP do Azerbaijão 2025

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Carlos Sainz Jr. – Williams
  3. Liam Lawson – Racing Bulls
  4. Kimi Antonelli – Mercedes
  5. George Russell – Mercedes
  6. Yuki Tsunoda – Red Bull
  7. Lando Norris – McLaren
  8. Isack Hadjar – Racing Bulls
  9. Oscar Piastri – McLaren
  10. Charles Leclerc – Ferrari
  11. Fernando Alonso – Aston Martin
  12. Lewis Hamilton – Ferrari
  13. Gabriel Bortoleto – Sauber
  14. Lance Stroll – Aston Martin
  15. Oliver Bearman – Haas
  16. Franco Colapinto – Alpine
  17. Nico Hülkenberg – Sauber
  18. Esteban Ocon – Haas
  19. Pierre Gasly – Alpine
  20. Alexander Albon – Williams

