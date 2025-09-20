Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje (21/09): Grid de largada e links para assistir o GP do Azerbaijão de graça
Max Verstappen larga na liderança ao lado de um heroico Carlos Sainz na primeira fila; Lando Norris e Oscar Piastri largam apenas em 7° e 9°
Hoje é dia de Fórmula 1! Neste domingo (21), acontece o GP do Azerbaijão que atravessa as belas ruas da cidade de Baku!
A largada está marcada para às 8h da manhã, horário de Brasília, então já ajusta o teu despertador aí para não perder nenhum segundo dessa corrida que promete ser maluca a julgar pelo recorde de seis bandeiras vermelhas durante a Classificação do último sábado (20).
E não só por isso. O grid de largada também vem recheado de surpresas com Max Verstappen, da Red Bull, largando na Pole Position, seguido por Carlos Sainz, da Williams, em P2, com Liam Lawson , da Racing Bulls, em P3.
Liderando a disputa pelo título, que aos poucos vai ganhando a companhia de Verstappen, Oscar Piastri, que bateu no Q3 e abandonou a sessão, e Lando Norris, que não conseguiu muito mais que seu colega de equipe, largam, respectivamente, em P9 e P7.
Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão
A corrida terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:
- Band, na tv aberta (GRÁTIS)
- Bandplay, no streaming (GRÁTIS)
- Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS)
- Bandsports, na tv fechada
- Newco Play, no streaming
- F1TV, no streaming
Links oficiais para assistir o GP do Azerbaijão ao vivo online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de largada do GP do Azerbaijão 2025
- Max Verstappen – Red Bull
- Carlos Sainz Jr. – Williams
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes
- Yuki Tsunoda – Red Bull
- Lando Norris – McLaren
- Isack Hadjar – Racing Bulls
- Oscar Piastri – McLaren
- Charles Leclerc – Ferrari
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Gabriel Bortoleto – Sauber
- Lance Stroll – Aston Martin
- Oliver Bearman – Haas
- Franco Colapinto – Alpine
- Nico Hülkenberg – Sauber
- Esteban Ocon – Haas
- Pierre Gasly – Alpine
- Alexander Albon – Williams