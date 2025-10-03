Feteag 2025 celebra 34ª edição com programação internacional e acesso gratuito; confira
Com uma agenda que reúne 21 espetáculos nacionais e internacionais, além de outras atividades, o evento tem o objetivo de aproximar públicos diversos
Entre os dias 9 e 26 de outubro, Caruaru e Recife recebem a 34ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag).
Com uma agenda que reúne 21 espetáculos nacionais e internacionais, além de oficinas, performances musicais e atividades formativas, o evento tem o objetivo de aproximar públicos diversos e descentralizar o acesso à cultura. Toda a programação será gratuita.
A curadoria deste ano aposta na diversidade, reunindo companhias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraná, além de grupos da França, Argentina, Chile, Camarões, Burkina Faso e Guadalupe. Essa combinação amplia os diálogos entre estéticas e territórios, criando um espaço fértil de trocas artísticas.
Uma cena que ultrapassa fronteiras
O festival abre no Recife, no Teatro Luiz Mendonça, com o espetáculo francês À mon seul désir, de Gaëlle Bourges, nos dias 9 e 10 de outubro.
Outras atrações internacionais incluem o argentino Dancemos... que o mundo se acaba!, do BiNeural-MonoKultur; o chileno La Cocina Pública, que será realizado no Assentamento Normandia em Caruaru; além de produções vindas de Burkina Faso, Camarões e Guadalupe.
Integrado à Temporada França-Brasil 2025, o Feteag traz ainda obras de grupos francófonos, como Le Quai de Ouistreham, da Compagnie La Résolue, e La Vérité vaincra/LULA, de Gilles Pastor – KastôrAgile.
Força da cena brasileira
A Mostra Argemiro Pascoal, criada em homenagem ao fundador do Teatro Experimental de Arte (TEA), amplia seu escopo este ano ao chegar também ao Recife.
Ela destaca grupos nacionais de longa trajetória, como o pernambucano Magiluth, com Édipo REC; a Trupe Ave Lola (PR), com Sonho de uma noite de verão; a Cia de Atores à Deriva (RN), com Fábulas de nossas fúrias; e o cearense MANADA Teatro, com Aquelas e Cacuvar.
Já a Mostra PE, selecionada via chamada pública, reúne cinco produções locais: Itaêotá (Grupo Totem), Circo Godot (Cia Circo Godot), Se eu fosse Malcolm? (Eron Villar e DJ Vibra), Tempo de Vagalume (Joesile Cordeiro) e Bolor (Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi).
O evento ainda dedica atenção às infâncias com a Mostra Erenice Lisboa, que leva estudantes da rede pública de Caruaru para assistir O Vira-Lata, da Trupe Ave Lola, seguido de conversas com os artistas.
Oficinas e vivências
O Feteag 2025 também fortalece sua vertente pedagógica.
Entre as atividades formativas, estão oficinas com Gaëlle Bourges e com o chileno Teatro Container, além da vivência exclusiva para mulheres Vendas e Mordaças, conduzida por artistas do Ceará.
O workshop Corpos e Territórios, do francês Hubert Peti-Phar, conecta tradições afrodescendentes com a dança contemporânea.
Encerramento especial
A programação se encerra no Teatro de Santa Isabel, no Recife, com a obra À un endroit du début (Em algum lugar no início), criação da renomada coreógrafa senegalesa Germaine Acogny em parceria com Mikaël Serre.
O espetáculo integra também o 28º Festival Internacional de Dança do Recife, simbolizando a união entre o litoral e o Agreste.
Programação de espetáculos do Feteag 2025:
Recife:
09 e 10/10:
“À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)
Local: Teatro Luiz Mendonça
Horário: 20h
Classificação indicativa: 18 anos
Caruaru:
15/10:
“Dancemos... que o mundo se acaba!”, de BiNeural-MonoKultur (Argentina)
Local: Estação Ferroviária de Caruaru
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
“Édipo REC”, do Grupo Magiluth (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 18 anos
16/10:
“Fábulas de nossas fúrias”, de Cia de Atores à Deriva (RN)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 16 anos
17/10:
“NEVA”, de Marianne Consentino (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 16 anos
18 e 19/10:
“Sonho de uma noite de verão”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 17h
Classificação indicativa: 12 anos
“A Cozinha Pública (La Cocina Pública)”, Teatro Container (Chile)
Local: Centro de Formação Paulo Freire (Assentamento Normandia)
Horário: 17h
Classificação indicativa: Livre
20/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Itaêotá”, do Grupo Totem (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12 anos
“Cacuvar”, da MANADA Teatro (CE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação etária: 14 anos
21/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Circo Godot”, da Cia. Circo Godot de Teatro (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
“Aquelas - uma dieta para caber no mundo”, do MANADA Teatro (CE)
Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
22/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar & DJ Vibra (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos
“Le Quai de Ouistreham (O cais de Ouistreham)”, da Compagnie la Résolue (França)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
23/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos
“A Verdade Vencerá/LULA (La Vérité vaincra/LULA)”, de Gilles Pastor – KastôrAgile (França)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h’
Classificação indicativa: 14 anos
24/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12 anos
“Les Sans (Os sem)”, de Les Récréâtrales-ELAN (Burkina Faso)
Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
25/10:
“L’Opéra du villageois (A ópera do camponês)”, da Compagnie Zora Snake (Camarões)
Local: Estação Ferroviária de Caruaru
Horário: 17h
Classificação indicativa: Livre
“Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12
[Música] “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação indicativa: 16 anos
Recife:
26/10:
“À un endroit du début (Em algum lugar no início)”, de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal/França)
Local: Teatro de Santa Isabel
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos
Serviço
Feteag 2025
9 a 26 de outubro de 2025
Caruaru: Teatro Lycio Neves, Teatro Rui Limeira Rosal, Estação Ferroviária, Assentamento Normandia
Recife: Teatro Luiz Mendonça e Teatro Santa Isabel
Entrada gratuita (retirada via Sympla)
Mais informações no site