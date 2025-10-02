Samira Pavesi estreia exposição individual na Galeria Janete Costa, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mostra, que marca a reabertura da Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, vai de 3 a 30 de outubro, de quarta a domingo, das 11h às 20h.

A artista visual capixaba Samira Pavesi apresenta, pela primeira vez em carreira solo no Recife, a exposição “O que ecoa por entre vazios”, que reúne 40 obras inéditas entre pinturas, esculturas, fotografias, instalações e assemblagens.

A mostra, que marca a reabertura da Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, poderá ser visitada gratuitamente de 3 a 30 de outubro, de quarta a domingo, das 11h às 20h. A abertura acontece no dia 2 de outubro, às 18h.

Com curadoria do pernambucano Steve Coimbra, o projeto vem sendo desenvolvido desde abril e parte de um acompanhamento crítico da artista realizado ao longo dos últimos quatro anos. Para Samira, a exposição no Recife tem um significado especial: “Já havia participado de uma mostra coletiva na cidade, mas sempre quis retornar com um trabalho mais amplo. Tenho uma ligação afetiva com o Recife e a arquitetura da Galeria Janete Costa dialoga muito com as obras que estou apresentando”, afirma.

Imagem da exposição de Samira Pavesi - Divulgação

A mostra propõe uma reflexão sobre limites, corpo e espaço, explorando diferentes suportes e técnicas. Entre cerâmica, metais, pinturas, desenhos e foto-performances, Samira questiona a ideia de liberdade e o feminino no mundo contemporâneo. “Muitas vezes ocupamos lugares e funções que acreditamos nos libertar, mas que, na verdade, nos aprisionam ainda mais. Trago isso para as obras em metáforas visuais que convidam o público a refletir”, explica a artista.

A importância da mostra também está no simbolismo da reabertura da Galeria Janete Costa após um período de manutenção estrutural. Para Pedro de Renor, responsável pela Direção Criativa da Viva do Brasil, “reativar um espaço cultural é sempre significativo, e começar com o trabalho de Samira Pavesi é abrir as portas para a potência da inquietude e da experimentação artística”.



Samira Pavesi, que iniciou sua trajetória artística de forma autodidata, já participou de residências em Portugal e Espanha, além de ter obras em acervos públicos e premiações em salões de arte pelo Brasil. Neste mês, além da exposição no Recife, a artista também integra a 7ª Bienal Internacional do Sertão, em Diamantina (MG), um dos encontros de arte contemporânea mais importantes fora do eixo Rio-São Paulo.



Com entrada gratuita, a exposição “O que ecoa por entre vazios” é uma oportunidade para o público pernambucano vivenciar de perto a experimentação artística de uma criadora que transita entre materiais e linguagens para traduzir reflexões sobre corpo, liberdade e desejo.

