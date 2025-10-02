fechar
Sport | Notícia

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A

Afundado na lanterna do Brasileirão, o Leão não conseguiu embalar após vencer o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, e empatou com o Fluminense.

Por Davi Saboya Publicado em 02/10/2025 às 4:06
Lucas Lima, meia do Sport
Lucas Lima, meia do Sport - Jailton Jr/JC Imagem

O último tropeço na Série A do Campeonato deixou um misto de frustração e perseverança no Sport. Em entrevista, após o empate com o Fluminense, na última quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, o meia Lucas Lima lamentou o tropeço em casa e destacou que o time rubro-negro precisa mudar a postura em campo.

"Nosso jogo aqui está sendo um jogo maluco, cara, é difícil. A gente sai atrás, aí busca o empate, e quando a gente consegue, numa infelicidade, a gente sofre o pênalti", desabafou Lucas Lima.

"Talvez a gente não precise tomar o gol para se expor mais, principalmente em casa. Quando a gente tomou o gol, se expôs mais e teve mais coragem", completou.

Leia Também

Apesar da frustração de não ter conquistado a vitória em casa, o camisa 10 do Sport garantiu que os jogadores irão lutar até o fim. Com 14 pontos, o Leão está afundado na lanterna e o sonho da permanência na Série A está cada vez mais distante.

"Valeu o espírito de não desistir jamais. O mínimo que a gente pode fazer para honrar essa camisa é não desistir jamais. Ano passado foi assim e esse ano vai ser assim", comentou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Próximo jogo do Sport

O Sport enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão. O Leão visita a Raposa, neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série A.

Leia também

CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026
Comentário Ralph de Carvalho

CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026
Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags