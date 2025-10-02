"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Afundado na lanterna do Brasileirão, o Leão não conseguiu embalar após vencer o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, e empatou com o Fluminense.

O último tropeço na Série A do Campeonato deixou um misto de frustração e perseverança no Sport. Em entrevista, após o empate com o Fluminense, na última quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, o meia Lucas Lima lamentou o tropeço em casa e destacou que o time rubro-negro precisa mudar a postura em campo.

"Nosso jogo aqui está sendo um jogo maluco, cara, é difícil. A gente sai atrás, aí busca o empate, e quando a gente consegue, numa infelicidade, a gente sofre o pênalti", desabafou Lucas Lima.

"Talvez a gente não precise tomar o gol para se expor mais, principalmente em casa. Quando a gente tomou o gol, se expôs mais e teve mais coragem", completou.

Apesar da frustração de não ter conquistado a vitória em casa, o camisa 10 do Sport garantiu que os jogadores irão lutar até o fim. Com 14 pontos, o Leão está afundado na lanterna e o sonho da permanência na Série A está cada vez mais distante.

"Valeu o espírito de não desistir jamais. O mínimo que a gente pode fazer para honrar essa camisa é não desistir jamais. Ano passado foi assim e esse ano vai ser assim", comentou.

Próximo jogo do Sport

O Sport enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão. O Leão visita a Raposa, neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série A.