fechar
Sport | Notícia

Afundado na lanterna, Sport marca no fim e arranca empate com Fluminense pelo Brasileirão

Apesar do ponto marcado, situação ainda é complicada na Série A do Campeonato Brasileiro e permanência entra cada vez mais fica na "cota do milagre"

Por Davi Saboya Publicado em 01/10/2025 às 21:15 | Atualizado em 01/10/2025 às 22:10
Lance do jogo entre Sport x Fluminense pela 26&ordf; rodada do Brasileir&atilde;o
Lance do jogo entre Sport x Fluminense pela 26ª rodada do Brasileirão - JAILTON JR/JC IMAGEM

O Sport arrancou um empate diante do Fluminense, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro. Com gol marcado no último lance do jogo, o Leão ficou no placar de 2x2, na partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

Lucas Lima e Luan Cândido marcaram os gols do clube rubro-negro. Já Lucho Acosta e John Kennedy estufaram a rede para o Tricolor das Laranjeiras.

Apesar do ponto somado, o Sport continua afundado na lanterna do Brasileirão. Agora, pulou para 14 pontos e a permanência fica cada vez mais na "cota do milagre".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport já acontece neste domingo (5). O Leão visita o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, no jogo válido pela 26ª rodada.

1º tempo: sem gols

O jogo começou com o Sport adotando uma estratégia de marcação alta, buscando sufocar o Fluminense na saída de bola, o que inicialmente deu resultado.

Os rubro-negros criaram as primeiras chances perigosas: Rivera e Zé Lucas finalizaram mal, sendo que o prata da casa rubro-negro chegou a ficar cara a cara com Fábio, mas mandou por cima do gol.

O time carioca só acordou após os 15 minutos, com uma grande oportunidade criada por Canobbio. O argentino recebeu um lançamento de Lucho Acosta e acertou a trave de Gabriel. No rebote, Ramon Menezes se jogou para impedir o gol.

Pouco depois, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Kevin Serna, na esquerda, aplicou um drible por cobertura em Matheus Alexandre, avançou e cruzou de leve por cima do goleiro Gabriel.

A bola chegou ao segundo pau, Cano bateu cruzado para a área e Martinelli apenas completou para o fundo das redes. No entanto, o gol foi anulado com o auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, que flagrou um pisão de Ignácio em Barletta na origem da jogada.

2º tempo: quatro gols

A volta do intervalo trouxe um Fluminense melhor, que logo abriu o placar em uma jogada individual de Lucho Acosta, aos 18 minutos. O próprio meia iniciou o lance, fez o "corta-luz" dentro da área, Cano chutou na trave e, no rebote, Serna encontrou Acosta novamente, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Em desvantagem, o técnico Daniel Paulista mexeu no Sport, colocando Lucas Lima, e a mudança surtiu efeito imediato. O Leão empatou com um golaço do meia, aos 27, que recebeu um belo passe de Hyoran e finalizou com um toque por cobertura para vencer Fábio.

A reta final, porém, foi marcada pela intervenção do VAR. O zagueiro Ignácio, do Fluminense, carregou a bola do campo de defesa ao ataque e caiu na área, pedindo pênalti de Luan Cândido.

Apesar do quarto árbitro ter assinalado falta de Ignácio na origem, o árbitro de vídeo entrou em ação, marcou a infração do lateral do Sport e concedeu o pênalti ao Tricolor das Laranjeiras. Aos 37, John Kennedy cobrou e colocou o Fluminense na frente novamente, em uma finalização que passou por baixo dos braços do goleiro Gabriel.

O Fluminense seguiu pressionando, exigindo grandes defesas de Gabriel, que parou um chute no ângulo de Lima e segurou a finalização forte de John Kennedy.

Porém, no último lance, o Leão conseguiu rugir mais alto. Luan Cândido, em uma cabeçada na segunda trave, decretou o empate. O gol teve um toque de emoção final, pois estava no limite da linha de impedimento, mas o VAR validou o lance. Placar final: Sport 2x2 Fluminense.

Jailton Jr/JC Imagem
Lucas Lima, meia do Sport - Jailton Jr/JC Imagem

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Sport no jogo contra o Fluminense. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.

  • Gabriel: 6
  • Matheus Alexandre: 4
  • Rafael Thyere: 4
  • Ramón Menezes: 4
  • Luan Cândido: 6
  • Rivera: 6
  • Zé Lucas: 6
  • Lucas Lima: 7
  • Hyoran: 7
  • Atencio: 4
  • Léo Pereira: 4
  • Matheusinho: 4
  • Colo Ramírez: 3
  • Pablo: 3
  • Barletta: 4
  • Romarinho: 4
  • Daniel Paulista: 4

Ficha do jogo: Sport 2x2 Fluminense

Sport

Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima), Hyoran (Atencio), Matheusinho (Léo Pereira) e Chrystian Barletta (Romarinho); Colo Ramírez (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules (Otávio), Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Serna e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.

26ª rodada do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Árbitro: Raphael Claus (SP). Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP). Público: 14.172 torcedores. Renda: R$ 407.770,00. Gols: Lucas Lima e Luan Cândido (S); Lucho Acosta e John Kennedy (F). Cartões amarelos: Colo Ramírez, Matheus Alexandre e Zé Lucas (S); Ignácio (F).

Leia também

CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026
Comentário Ralph de Carvalho

CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026
Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags