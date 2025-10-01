Afundado na lanterna, Sport marca no fim e arranca empate com Fluminense pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar do ponto marcado, situação ainda é complicada na Série A do Campeonato Brasileiro e permanência entra cada vez mais fica na "cota do milagre"

O Sport arrancou um empate diante do Fluminense, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro. Com gol marcado no último lance do jogo, o Leão ficou no placar de 2x2, na partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lucas Lima e Luan Cândido marcaram os gols do clube rubro-negro. Já Lucho Acosta e John Kennedy estufaram a rede para o Tricolor das Laranjeiras.

Apesar do ponto somado, o Sport continua afundado na lanterna do Brasileirão. Agora, pulou para 14 pontos e a permanência fica cada vez mais na "cota do milagre".

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport já acontece neste domingo (5). O Leão visita o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, no jogo válido pela 26ª rodada.

1º tempo: sem gols

O jogo começou com o Sport adotando uma estratégia de marcação alta, buscando sufocar o Fluminense na saída de bola, o que inicialmente deu resultado.

Os rubro-negros criaram as primeiras chances perigosas: Rivera e Zé Lucas finalizaram mal, sendo que o prata da casa rubro-negro chegou a ficar cara a cara com Fábio, mas mandou por cima do gol.

O time carioca só acordou após os 15 minutos, com uma grande oportunidade criada por Canobbio. O argentino recebeu um lançamento de Lucho Acosta e acertou a trave de Gabriel. No rebote, Ramon Menezes se jogou para impedir o gol.

Pouco depois, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Kevin Serna, na esquerda, aplicou um drible por cobertura em Matheus Alexandre, avançou e cruzou de leve por cima do goleiro Gabriel.

A bola chegou ao segundo pau, Cano bateu cruzado para a área e Martinelli apenas completou para o fundo das redes. No entanto, o gol foi anulado com o auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, que flagrou um pisão de Ignácio em Barletta na origem da jogada.

2º tempo: quatro gols

A volta do intervalo trouxe um Fluminense melhor, que logo abriu o placar em uma jogada individual de Lucho Acosta, aos 18 minutos. O próprio meia iniciou o lance, fez o "corta-luz" dentro da área, Cano chutou na trave e, no rebote, Serna encontrou Acosta novamente, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Em desvantagem, o técnico Daniel Paulista mexeu no Sport, colocando Lucas Lima, e a mudança surtiu efeito imediato. O Leão empatou com um golaço do meia, aos 27, que recebeu um belo passe de Hyoran e finalizou com um toque por cobertura para vencer Fábio.

A reta final, porém, foi marcada pela intervenção do VAR. O zagueiro Ignácio, do Fluminense, carregou a bola do campo de defesa ao ataque e caiu na área, pedindo pênalti de Luan Cândido.

Apesar do quarto árbitro ter assinalado falta de Ignácio na origem, o árbitro de vídeo entrou em ação, marcou a infração do lateral do Sport e concedeu o pênalti ao Tricolor das Laranjeiras. Aos 37, John Kennedy cobrou e colocou o Fluminense na frente novamente, em uma finalização que passou por baixo dos braços do goleiro Gabriel.

O Fluminense seguiu pressionando, exigindo grandes defesas de Gabriel, que parou um chute no ângulo de Lima e segurou a finalização forte de John Kennedy.

Porém, no último lance, o Leão conseguiu rugir mais alto. Luan Cândido, em uma cabeçada na segunda trave, decretou o empate. O gol teve um toque de emoção final, pois estava no limite da linha de impedimento, mas o VAR validou o lance. Placar final: Sport 2x2 Fluminense.

Lucas Lima, meia do Sport - Jailton Jr/JC Imagem

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Sport no jogo contra o Fluminense. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.

Gabriel: 6

Matheus Alexandre: 4

Rafael Thyere: 4

Ramón Menezes: 4

Luan Cândido: 6

Rivera: 6

Zé Lucas: 6

Lucas Lima: 7

Hyoran: 7

Atencio: 4

Léo Pereira: 4

Matheusinho: 4

Colo Ramírez: 3

Pablo: 3

Barletta: 4

Romarinho: 4

Daniel Paulista: 4



Ficha do jogo: Sport 2x2 Fluminense

Sport

Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima), Hyoran (Atencio), Matheusinho (Léo Pereira) e Chrystian Barletta (Romarinho); Colo Ramírez (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules (Otávio), Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Serna e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.

26ª rodada do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Árbitro: Raphael Claus (SP). Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP). Público: 14.172 torcedores. Renda: R$ 407.770,00. Gols: Lucas Lima e Luan Cândido (S); Lucho Acosta e John Kennedy (F). Cartões amarelos: Colo Ramírez, Matheus Alexandre e Zé Lucas (S); Ignácio (F).