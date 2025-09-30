Sport é bicampeão da Copa Carpina sub-16 ao bater o Retrô nos pênaltis
Leão vira jogo contra a Fênix, decide nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Copa Carpina Sub-16 com brilho do goleiro Luquinhas.
O Sport é o novo bicampeão da Copa Carpina Sub-16. Na tarde deste domingo (28), o Leão venceu o Retrô por 4 x 3 nos pênaltis, após empate em 2 x 2 no tempo normal, no estádio Paulo Petribu, em Carpina.
O título repete a conquista de 2024, quando o Rubro-negro superou o Santa Cruz também nas penalidades.
A final deste ano foi marcada pela emoção do início ao fim. O Retrô abriu 2x0 no primeiro tempo, mas Jonathas descontou no último lance da etapa inicial. Na volta do intervalo, Bernardo acertou um golaço e deixou tudo igual.
A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou o goleiro Luquinhas, que defendeu duas cobranças decisivas. Cauã, Nicolas, Jonathas e Fabrício converteram para o Sport e confirmaram o título.
Destaques individuais e artilharia
Entre os protagonistas, a dupla de ataque Jonathas e Arthur Victor brilhou intensamente. Juntos, marcaram 14 gols e foram decisivos em jogos-chave. Jonathas, artilheiro do time com oito gols, comemorou a conquista.
“Fico muito feliz por ajudar a equipe em mais uma conquista importante. Trabalhamos bastante para chegar até aqui e esse título é de todo o grupo, que se dedicou do início ao fim.
É especial fazer parte dessa história e dar alegria à torcida do Sport”, afirmou.
Números do Sport na Copa Carpina
O Leão teve números expressivos na campanha: foram 34 gols em sete partidas, incluindo a goleada histórica por 19 x 0 sobre o Sete de Setembro.
Campanha do Sport na Copa Carpina sub-16
- Treze-PB 2 x 2 Sport (Hebert Nicolás)
- Sport 19 x 0 Sete de Setembro (Arthur Victor 4x, Jonathas 3x, Everson 3x, Bernardo 2x, Grafite 2x, Hanry, Mesaque, Bruno Miguel, Ian Felipe e Leony)
- Sport 5 x 1 Viva (Jonathas 2x, Arthur Victor, Mesaque e Leony)
- Sport 2 x 1 Ipojuca (Jonathas 2x)
- Quartas de final: Sport 4 x 2 FG Academy (Cauã Henrique, Jonathas, Arthur Victor e Ruan)
- Semifinal: Sport 2 x 2 Atlético-PI (pênaltis: 4x3) – gols de Bernardo e Cauã Henrique
- Final: Sport 2 x 2 Retrô (pênaltis: 4x3) – gols de Jonathas e Bernardo