Sport é bicampeão da Copa Carpina sub-16 ao bater o Retrô nos pênaltis

Leão vira jogo contra a Fênix, decide nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Copa Carpina Sub-16 com brilho do goleiro Luquinhas.

O Sport é o novo bicampeão da Copa Carpina Sub-16. Na tarde deste domingo (28), o Leão venceu o Retrô por 4 x 3 nos pênaltis, após empate em 2 x 2 no tempo normal, no estádio Paulo Petribu, em Carpina.

O título repete a conquista de 2024, quando o Rubro-negro superou o Santa Cruz também nas penalidades.

A final deste ano foi marcada pela emoção do início ao fim. O Retrô abriu 2x0 no primeiro tempo, mas Jonathas descontou no último lance da etapa inicial. Na volta do intervalo, Bernardo acertou um golaço e deixou tudo igual.

A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou o goleiro Luquinhas, que defendeu duas cobranças decisivas. Cauã, Nicolas, Jonathas e Fabrício converteram para o Sport e confirmaram o título.

Destaques individuais e artilharia

Entre os protagonistas, a dupla de ataque Jonathas e Arthur Victor brilhou intensamente. Juntos, marcaram 14 gols e foram decisivos em jogos-chave. Jonathas, artilheiro do time com oito gols, comemorou a conquista.

“Fico muito feliz por ajudar a equipe em mais uma conquista importante. Trabalhamos bastante para chegar até aqui e esse título é de todo o grupo, que se dedicou do início ao fim.

É especial fazer parte dessa história e dar alegria à torcida do Sport”, afirmou.

Números do Sport na Copa Carpina

O Leão teve números expressivos na campanha: foram 34 gols em sete partidas, incluindo a goleada histórica por 19 x 0 sobre o Sete de Setembro.

