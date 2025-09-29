fechar
Sport | Notícia

Diante de sua torcida, Sport busca melhorar retrospecto diante do Fluminense

Leão da Ilha foi derrotado nos últimos quatro jogos diante da equipe carioca e busca a vitória para se recompor após derrota diante do Fortaleza

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 16:40
Imagem da &uacute;ltima partida do Sport, contra o Fortaleza
Imagem da última partida do Sport, contra o Fortaleza - Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Em busca de sua terceira vitória no Brasileirão, o Sport entra em campo nesta quarta-feira (01), diante do Fluminense, pela 29ª rodada da competição. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.

Para o duelo contra o Tricolor das Laranjeiras, o time pernambucano terá a missão de melhorar os números da equipe diante dos cariocas.

Sport possui retrospecto negativo diante do Fluminense

Nos quatro últimos encontros entre Sport e Fluminense, o Leão da Ilha saiu derrotado. Em um retrospecto mais amplo, o clube pernambucano venceu apenas duas das dez últimas partidas diante da equipe carioca.

A última vitória rubro-negra contra o Fluminense foi conquistada em 2020, ocasião em que o time venceu o Tricolor por 1 a 0, na Ilha do Retiro.

Confira os últimos confrontos entre Sport e Fluminense

  • 03/05/2025 – Fluminense 2 x 1 Sport – Brasileirão 2025
  • 06/11/2021 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2021
  • 10/07/2021 – Sport 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2021
  • 16/01/2021 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2020
  • 20/09/2020 – Sport 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020
  • 11/11/2018 – Fluminense 0 x 0 Sport – Brasileirão 2018
  • 22/07/2018 – Sport 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2018
  • 25/11/2017 – Fluminense 1 x 2 Sport – Brasileirão 2017
  • 02/08/2017 – Sport 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2017
  • 01/10/2016 – Fluminense 3 x 1 Sport – Brasileirão 2016

Lanterna da Série A, o Sport foi derrotado na rodada anterior pelo Fortaleza, por 1 a 0. O time possui 14 pontos no Brasileirão.

Próximo adversário do Rubro-Negro, o Fluminense está em oitavo lugar na classificação, com 34 pontos conquistados. A equipe vem de vitória em clássico contra o Botafogo, pelo placar de 2 a 0.

