Diante de sua torcida, Sport busca melhorar retrospecto diante do Fluminense
Leão da Ilha foi derrotado nos últimos quatro jogos diante da equipe carioca e busca a vitória para se recompor após derrota diante do Fortaleza
Em busca de sua terceira vitória no Brasileirão, o Sport entra em campo nesta quarta-feira (01), diante do Fluminense, pela 29ª rodada da competição. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.
Para o duelo contra o Tricolor das Laranjeiras, o time pernambucano terá a missão de melhorar os números da equipe diante dos cariocas.
Sport possui retrospecto negativo diante do Fluminense
Nos quatro últimos encontros entre Sport e Fluminense, o Leão da Ilha saiu derrotado. Em um retrospecto mais amplo, o clube pernambucano venceu apenas duas das dez últimas partidas diante da equipe carioca.
A última vitória rubro-negra contra o Fluminense foi conquistada em 2020, ocasião em que o time venceu o Tricolor por 1 a 0, na Ilha do Retiro.
Confira os últimos confrontos entre Sport e Fluminense
- 03/05/2025 – Fluminense 2 x 1 Sport – Brasileirão 2025
- 06/11/2021 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2021
- 10/07/2021 – Sport 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2021
- 16/01/2021 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2020
- 20/09/2020 – Sport 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020
- 11/11/2018 – Fluminense 0 x 0 Sport – Brasileirão 2018
- 22/07/2018 – Sport 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2018
- 25/11/2017 – Fluminense 1 x 2 Sport – Brasileirão 2017
- 02/08/2017 – Sport 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2017
- 01/10/2016 – Fluminense 3 x 1 Sport – Brasileirão 2016
Lanterna da Série A, o Sport foi derrotado na rodada anterior pelo Fortaleza, por 1 a 0. O time possui 14 pontos no Brasileirão.
Próximo adversário do Rubro-Negro, o Fluminense está em oitavo lugar na classificação, com 34 pontos conquistados. A equipe vem de vitória em clássico contra o Botafogo, pelo placar de 2 a 0.