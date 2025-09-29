Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Tricolor levou multidão para a final da Série D do Brasileiro contra o Barra-SC e agora divide a maior marca do estádio com o Sport
A noite deste sábado (27) entrou para a história do Santa Cruz e da Arena de Pernambuco. Mesmo com a derrota por 2x1 para o Barra-SC, no jogo de ida da final da Série D, o Tricolor levou 45.500 torcedores ao estádio em São Lourenço da Mata, igualando o recorde de público já registrado pelo Sport, na final do Campeonato Pernambucano de 2024 contra o Náutico.
A presença maciça da torcida gerou uma renda de R$ 1.610.750,00, coroando a temporada do Santa Cruz como mandante na Arena, onde o clube se despede em 2025. O último jogo do ano será a partida de volta da decisão da Série D, em Santa Catarina.
Recorde compartilhado com o Sport
Até então, o Sport era o único dono da maior marca, com os mesmos 45.500 presentes no empate sem gols com o Náutico pelo Estadual. Agora, Santa Cruz e Sport dividem o posto de maiores públicos já registrados na Arena.
Antes do duelo contra o Barra, o maior público coral no estádio havia sido na partida contra o Altos-PI, também pela Série D de 2025, quando 42.653 torcedores estiveram presentes.
Maiores públicos da Arena de Pernambuco
Confira o ranking atualizado dos maiores públicos do estádio até hoje:
- 45.500 – Sport 0 x 0 Náutico, Campeonato Pernambucano 2024
- 45.500 – Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC, Série D 2025
- 45.492 – Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, Eliminatórias da Copa do Mundo 2018
- 42.653 – Santa Cruz 1 x 1 Altos, Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, Copa das Confederações 2013
Clima de decisão
Apesar do revés dentro de casa, a força da torcida foi mais uma vez evidenciada. O Santa Cruz precisará agora de uma vitória fora de casa para conquistar o título da Série D. A volta será no próximo sábado (4), às 16h, na Arena da Barra, em Santa Catarina.