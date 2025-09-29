fechar
Santa Cruz | Notícia

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história

Tricolor levou multidão para a final da Série D do Brasileiro contra o Barra-SC e agora divide a maior marca do estádio com o Sport

Por Thiago Wagner Publicado em 29/09/2025 às 11:04 | Atualizado em 29/09/2025 às 11:04
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

A noite deste sábado (27) entrou para a história do Santa Cruz e da Arena de Pernambuco. Mesmo com a derrota por 2x1 para o Barra-SC, no jogo de ida da final da Série D, o Tricolor levou 45.500 torcedores ao estádio em São Lourenço da Mata, igualando o recorde de público já registrado pelo Sport, na final do Campeonato Pernambucano de 2024 contra o Náutico.

A presença maciça da torcida gerou uma renda de R$ 1.610.750,00, coroando a temporada do Santa Cruz como mandante na Arena, onde o clube se despede em 2025. O último jogo do ano será a partida de volta da decisão da Série D, em Santa Catarina.

Recorde compartilhado com o Sport

Até então, o Sport era o único dono da maior marca, com os mesmos 45.500 presentes no empate sem gols com o Náutico pelo Estadual. Agora, Santa Cruz e Sport dividem o posto de maiores públicos já registrados na Arena.

Antes do duelo contra o Barra, o maior público coral no estádio havia sido na partida contra o Altos-PI, também pela Série D de 2025, quando 42.653 torcedores estiveram presentes.

Maiores públicos da Arena de Pernambuco

Confira o ranking atualizado dos maiores públicos do estádio até hoje:

  • 45.500 – Sport 0 x 0 Náutico, Campeonato Pernambucano 2024
  • 45.500 – Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC, Série D 2025
  • 45.492 – Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, Campeonato Pernambucano 2024
  • 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, Eliminatórias da Copa do Mundo 2018
  • 42.653 – Santa Cruz 1 x 1 Altos, Série D 2025
  • 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, Copa do Nordeste 2022
  • 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, Campeonato Pernambucano 2018
  • 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, Campeonato Brasileiro 2017
  • 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, Campeonato Brasileiro 2015
  • 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, Copa do Mundo 2014
  • 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, Copa das Confederações 2013

Clima de decisão

Apesar do revés dentro de casa, a força da torcida foi mais uma vez evidenciada. O Santa Cruz precisará agora de uma vitória fora de casa para conquistar o título da Série D. A volta será no próximo sábado (4), às 16h, na Arena da Barra, em Santa Catarina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense
Sport

Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense
Thiago Galhardo está suspenso e desfalca o Santa Cruz na decisão contra o Barra-SC
Fora

Thiago Galhardo está suspenso e desfalca o Santa Cruz na decisão contra o Barra-SC

Compartilhe

Tags