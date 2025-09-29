fechar
Sport | Notícia

Sport em alerta vermelho! Derrota para o Fortaleza põe quase 96% de chance de rebaixamento na Série A

A análise do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais indica o Leão em situação crítica na luta contra a Série B

Por Robert Sarmento Publicado em 29/09/2025 às 12:03 | Atualizado em 29/09/2025 às 12:07
Lucas Lima, meio-campista, cabisbaixo em jogo do Sport
Lucas Lima, meio-campista, cabisbaixo em jogo do Sport - Paulo Paiva/Sport

A situação do Sport último lugar na Série A 2025 se agravou de forma alarmante após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, que é o vice-lanterna. A diferença para o Leão é seis pontos.

De acordo com os cálculos atualizados do respeitado Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro vive seu momento mais dramático no ano.

Leia Também

Isso porque as chances de rebaixamento para a Série B atingem patamares críticos. Após a rodada, o clube é o clube com maior risco de queda, disparado na lista dos times ameaçados.

Mais notícias do Sport:

Os dados mais recentes da UFMG, considerando o desempenho acumulado e todos os resultados, indicam que tem entre 95,7% e 96,1% de possibilidade de queda para a Segunda Divisão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Qual a meta para o Sport escapar da Série B?

Para reverter esse quadro desanimador, precisa de uma virada de chave urgente e de um desempenho de G-6 no restante da competição. Os cálculos da UFMG a aponte a seguinte situação:

  • Alcançar 41 pontos reduz a chance de rebaixamento para cerca de 42,7%.
  • Chegar a 43 pontos derruba o risco para aproximadamente 10,6%.
  • 45 pontos garantem a permanência com probabilidade de queda menor que 1%.

Paulo Paiva/Sport Club do Recife
Imagem da partida Fortaleza x Sport, pela Série A do Brasileiro - Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Leia também

Sport segue com três desfalques para enfrentar o Fluminense na Ilha do Retiro
Série A

Sport segue com três desfalques para enfrentar o Fluminense na Ilha do Retiro
Fortaleza x Sport: confira a provável escalação do Rubro-Negro para o jogo deste sábado (27)
Brasileirão

Fortaleza x Sport: confira a provável escalação do Rubro-Negro para o jogo deste sábado (27)

Compartilhe

Tags