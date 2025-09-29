Sport em alerta vermelho! Derrota para o Fortaleza põe quase 96% de chance de rebaixamento na Série A
A análise do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais indica o Leão em situação crítica na luta contra a Série B
A situação do Sport último lugar na Série A 2025 se agravou de forma alarmante após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, que é o vice-lanterna. A diferença para o Leão é seis pontos.
De acordo com os cálculos atualizados do respeitado Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro vive seu momento mais dramático no ano.
Isso porque as chances de rebaixamento para a Série B atingem patamares críticos. Após a rodada, o clube é o clube com maior risco de queda, disparado na lista dos times ameaçados.
Mais notícias do Sport:
- Três desfalques para enfrentar o Fluminense na Ilha do Retiro
- Matheusinho promete "dar a alma" na luta contra o rebaixamento
Os dados mais recentes da UFMG, considerando o desempenho acumulado e todos os resultados, indicam que tem entre 95,7% e 96,1% de possibilidade de queda para a Segunda Divisão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Qual a meta para o Sport escapar da Série B?
Para reverter esse quadro desanimador, precisa de uma virada de chave urgente e de um desempenho de G-6 no restante da competição. Os cálculos da UFMG a aponte a seguinte situação:
- Alcançar 41 pontos reduz a chance de rebaixamento para cerca de 42,7%.
- Chegar a 43 pontos derruba o risco para aproximadamente 10,6%.
- 45 pontos garantem a permanência com probabilidade de queda menor que 1%.