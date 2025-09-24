Matheusinho celebra momento no Sport e promete "dar a alma" na luta contra o rebaixamento
Jogador foi o autor do gol da vitória rubro-negra diante do Corinthians e revelou sentimento após receber proposta de equipe da África do Sul
O Sport, enfim, voltou a vencer na Ilha do Retiro e reacendeu a esperança de escapar do rebaixamento. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, Matheusinho foi o protagonista da coletiva desta segunda-feira (22) e falou sobre a fase especial que vive com a camisa rubro-negra.
Emocionado, o meia-atacante destacou o lado pessoal e a gratidão pela oportunidade que vem recebendo no clube.
“É inexplicável. Não só na minha carreira, mas na minha vida pessoal também. Sou um cara muito família e estar perto da minha esposa, da minha filha e dos meus pais nesse momento é único.
Em Portugal eu não estava tendo muitas chances e chegar aqui no Sport, poder jogar e mostrar o que sei fazer é algo que me emociona”, afirmou o jogador.
Matheusinho confirma foco no Sport após negociações com time africano
Matheusinho também comentou sobre a proposta que recebeu recentemente do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e revelou que seguirá focado no Sport.
“Meus empresários me blindaram para eu ficar com a cabeça boa. Eu estava focado, e continuo focado no Sport. Enquanto estiver aqui, até o último dia do meu contrato, vou dar minha alma por esse clube.
Sei que o momento é delicado, mas Deus sabe de todas as coisas e eu vou passo a passo, sempre dando o meu melhor”, disse.
Meia destaca bom ambiente no vestiário
O jogador reforçou que o bom ambiente no vestiário foi determinante para a vitória e para o fim do jejum de mais de seis meses sem triunfos em casa.
“A equipe toda está de parabéns, não foi só o meu gol. Foi o Gabriel, foram os zagueiros, os volantes, os laterais, todo mundo se doando.
O professor Daniel passa tranquilidade para que a gente entre em campo com a cabeça boa, mesmo com toda a pressão. Agora é passo a passo, cabeça focada e força para sair dessa situação”, completou.
O Sport volta a campo no próximo sábado (27), às 16h00, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Leão da Ilha segue na lanterna, enquanto o time cearense está em 19º lugar.